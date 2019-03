McLaren 600LT abusa da agilidade

Foto: Divulgação

A McLaren prometeu lançar 18 novos modelos ou derivações de seus carros até 2025. E tem levado a sério o compromisso. Tanto que, em poucos meses, estreou dois conversíveis: o 600LT Spider e o 720 Spider, além do conceito exclusivo Speedtail, que presta homenagem ao lendário F1 dos anos 1990. O 600LT é a novidade mais recente da faixa “de entrada” da marca britânica, que inclui também as linhas 540 e 570 da montadora.

Primeiro, é importante compreender a nomenclatura da McLaren. As letras “LT” vêm do nome Longtail – cauda longa – e são usadas para identificar os modelos mais radicais de cada gama. Como características principais, oferecem baixo peso, mais potência, um forte foco no comportamento de pista e, até mesmo em função deste último detalhe, aptidão para competições. Basicamente, é o mesmo que a Porsche faz com o acrônimo RS, de Rennsport.

O primeiro McLaren LT foi o F1 GTR Longtail 1997, com 10 unidades produzidas – incluindo aí o protótipo do bólido. Já mais recentemente, foi a vez do 675LT e do 675LT Spider, dos quais foram feitas apenas mil unidades, 500 de cada versão. Agora, com o 600LT, também há duas configurações de carroceria. Um lançamento de extrema importância para a marca, já que a própria McLaren indica que 43% dos compradores do 600LT são novos consumidores e 57% vêm de outra série esportiva da fabricante.

O McLaren 600LT não ganhou a assinatura Longtail à toa. A cauda longa é visível e traz detalhes estéticos únicos, como o escapamento diferenciado e um grande spoiler traseiro. Por dentro, é quase idêntico ao resto da gama: exuberante, mas mais minimalista e sem excessos, até para não adicionar peso ao carro. O 600LT é 47 mm mais comprido que o 570S Spider na parte de trás, e tem 27 mm a mais de frente, graças a uma imensa saia. Assim, somam-se 74 milímetros extras, que justificam o sobrenome LT. Mas essa é talvez a diferença menos relevante.

A linha LT da McLaren normalmente oferece a melhor relação peso/potência. E não só para aumentar a entrega do motor, mas acima de tudo, para colocar o carro em uma dieta rigorosa – em todos os sentidos. Para se ter uma ideia, o 570S Spider pesa 1.498 kg, enquanto o 600LT Spider tem 1.297 kg, ou seja, 201 kg a menos. Nesse aspecto, contribui a utilização de um pacote de fibra de carbono nos assentos, que economize 21 kg, além de rodas especiais de liga leve e outros detalhes. Foto: Divulgação

Em relação ao motor, trata-se do mesmo V8 3.8 litros biturbo que equipa outros modelos da marca, mas com ajustes que elevam em 30 cv a potência, totalizando 600 cv. O torque máximo chega a 63,2 kgfm, um aumento de 2,1 kgfm. O propulsor está associado à transmissão automática de sete marchas chamada SSC, que envia a força para o eixo traseiro.

A McLaren indica que o 600LT é seu esportivo Spider com a melhor relação peso/potência, com 2,16 kg/cv. Isso explica o zero a 100 km/h em apenas 2,9 segundos – tempo idêntico ao do cupê 600LT e 0,3 décimo mais rápido que o 570S Spider. E ele também é capaz de atingir 200 km/h em 8,9 segundos e chegar aos 324 km/h de velocidade máxima – com a capota aberta, chega “apenas” a 315 km/h. O teto é composto de três partes e pode ser operado em movimento até 40 km/h, em uma ação que leva apenas 15 segundos.

Primeiras impressões

Os primeiros 230 quilômetros do test-drive com o McLaren 600LT Spider se deram em estradas boas e regulares. Foi o caminho para se chegar ao Arizona Motorsport, um circuito fechado com 3,5 quilômetros de extensão, localizado ao lado de uma base da força aérea.

Entrar no automóvel não é fácil, por causa da maneira pela qual ele abre a porta – para cima, fazendo com que o condutor se curve demais diante de um assento tão baixo.

Os assentos opcionais de fibra de carbono são um tanto duros – o que torna um pouco cansativo um passeio de longos 230 quilômetros. Até porque a suspensão rígida privilegia o comportamento dinâmico do carro e não o conforto interno. Qualquer imperfeição mínima do asfalto parece afetar os rins do motorista.

Definitivamente, não se trata de um automóvel de passeio. O motor, como em todo McLaren, é raivoso no começo e muito progressivo na entrega da força. A tendência é que o condutor queira pisar com bastante força no acelerador. “Capacidades ilimitadas” parece ser um bom slogan para o modelo.

O peso reduzido, o apoio aerodinâmico e o centro de gravidade mais baixo são excelentes trunfos para garantir a diversão em uma pista privada. Para isso, adiciona-se uma suspensão de alumínio com amortecedores adaptáveis, e tanto as molas quanto as barras estabilizadoras são mais rígidas na comparação com o 570S Spider.

O conjunto é perfeitamente balanceado para ser extremamente rápido e eficaz no circuito, mas também garante a segurança. Uma curva pode ser feita tão rapidamente quanto o vento, com trocas de marchas extremamente rápidas e seguras.