Leilões de veículos: confira os prós e contras

Na compra de um veículo em leilão, o consumidor terá uma economia de até 50%, porém, o carro arrematado não possui garantia e pode apresentar problemas mecânicos. A análise é do leiloeiro Gustavo Moretto Guimarães de Oliveira, da empresa Sumaré Leilões.

Na observação, ele se refere apenas aos veículos que podem voltar a circular. Esses carros estão disponíveis para aquisição de qualquer pessoa física, de 18 anos ou mais, e jurídica. O profissional afirma que a compra de um automóvel leiloado, nesse cenário, vale a pena.

Segundo Oliveira, além do preço reduzido, os leilões também oferecem uma variedade de modelos. Na Sumaré Leilões, por exemplo, há desde carros populares, como Fiat Uno, até marcas de luxo, como Jaguar e Mercedes. “Basta procurar, que o modelo que você está procurando, uma hora, vai aparecer para ser arrematado, além da quantidade de leilões que ocorrem durante o mês nas diversas cidades do Estado de São Paulo. Toda semana tem um ou mais leilões diferentes”, disse.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No entanto, após a compra, o consumidor deve aguardar 30 dias para a retirada do veículo e esperar pela regularização dos documentos, que é feita pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito). “Para os clientes que desejam arrematar um carro para uso imediato, não será possível”. Como o automóvel não tem garantia, em caso de problemas mecânicos, os reparos são por conta do comprador. Custos com documentação e eventual transporte, como guincho, também ficam sob responsabilidade do consumidor. Também não há opção de troca ou devolução do veículo.

A maioria dos carros que vão para leilão não pode voltar a circular. Esses veículos são classificados como sucata. Nesse caso, o interessado pela compra deve estar devidamente credenciado junto ao Detran, além de se atentar à Lei do Desmonte, de 2014.

A legislação é federal e visa evitar o comércio clandestino de autopeças. Portanto, ela estabelece regras para a destinação da sucata. O leiloeiro Gustavo Moretto Guimarães de Oliveira, da Sumaré Leilões, aponta que a venda das peças também requer autorização do Detran.

Segundo o departamento, nos leilões, toda a sucata vai para reciclagem e desmanches credenciados. No leilão da última quinta-feira, 619 dos 651 carros eram sucata. Oliveira informou que, após o arremate desse tipo de veículo, o comprador precisa esperar, em média, dez dias para a retirá-lo.

Para ir a leilão, o carro precisa estar apreendido por, pelo menos, 60 dias no pátio. Isso vale tanto para sucata como para os veículos que podem ser reutilizados no trânsito. O leiloeiro apontou que os automóveis ainda passam por um processo de análise.

“São realizados levantamentos e pesquisas em cima desse veículo, como verificação se o chassi, motor e placa realmente pertencem àquele veículo e os motivos de apreensão. Se todas as características baterem com o veículo e o motivo de apreensão for administrativo, o veículo está apto para ser leiloado”, declarou.

Na última quinta-feira, o Detran leiloou 651 carros removidos por infração de trânsito em Paulínia, Limeira, Cosmópolis e Artur Nogueira. No entanto, de acordo com Oliveira, também existem outros casos que acarretam em leilão. “Os bens provêm de Detrans, bancos, financeiras, locadoras de veículos, seguradoras, transportadoras, empresas e indústrias dos mais diversos seguimentos, ou ainda de execuções judiciais, que são os casos dos leilões judiciais”, comentou.