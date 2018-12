História em duas rodas: Honda abre museu ao público

A Honda permitirá, a partir de 5 de janeiro, a entrada do público no Honda Fan Clube, o museu de motocicletas da marca. A exposição fica dentro do CETH (Centro Educacional de Trânsito Honda) de Indaiatuba.

O espaço existe desde 2013, mas pode ser acessado apenas por convidados e durante eventos. No entanto, a partir do próximo mês, qualquer pessoa poderá visitá-lo gratuitamente, todos os sábados. A informação foi anunciada pela Honda na última terça-feira, no aniversário de 20 anos do CETH.

“Aproveitamos os 20 anos da unidade. É uma festa. Fizemos toda uma reformulação no prédio, instalamos um elevador para conveniência dos visitantes, remodelamos toda a exposição. E aproveitamos os cinco anos também de comemoração do HFC”, disse o gerente geral de Planejamento e Novos Mercados da Honda, Marcos Paulo Monteiro.

Foto: Honda / Divulgação

Hoje, o Honda Fan Clube conta com 58 modelos. O mais antigo deles é a CG 125, de 1976. À época, a campanha publicitária da moto tinha como garoto propaganda o “Rei do Futebol”, Pelé. Caçula da exposição, a edição especial de 40 anos da CG 150 Titan surgiu em 2016. “É um pouquinho da Honda do Brasil para os nossos clientes tão apaixonados”, comentou Monteiro.Segundo ele, novos modelos ainda vão compor o museu. Um deles será a edição especial de 25 anos da CG 160 Titan. “A gente vai ampliando esse acervo, trazendo motos de outras coleções”, apontou.

A visitação será das 9h às 17 horas. De acordo com o gerente, o espaço abriga até 40 visitantes por vez. Ele estima que, ao todo, cerca de 300 pessoas poderão visitar o acervo por dia. “Se houver uma concentração, a gente vai distribuir um pouquinho mais esse fluxo durante o dia”.

Para Monteiro, o Honda Fan Clube promete ser uma referência no Estado de São Paulo. “Vai ser um prazer receber toda a região de Indaiatuba no nosso museu”, destacou.

O gerente informou que, ao longo do tempo, a Honda incluirá outros atrativos aos sábados. A marca já pretende promover um test ride para os visitantes. Na atividade, eles pilotarão motos de linha, de 2019.

“Vamos colocar essas motos à disposição daqueles que têm habilitação. Um pequeno curso de pilotagem e de técnicas de frenagem. Acho que é uma forma também de contribuir para um trânsito mais seguro”, declarou. Monteiro contou que a marca planeja instituir uma novidade por mês.

O CETH está localizado na Alameda Comendador Dr. Santoro Mirone, 1460, no bairro Distrito Industrial João Narezzi. Os visitantes serão atendidos por ordem de chegada. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3198-2615.