Fique de olho nos detalhes na hora de comprar um carro usado

Antes da compra de um carro usado, o consumidor deve analisá-lo minuciosamente. Especialistas alertam que a falta de precaução pode gerar transtornos para o comprador, como problemas mecânicos e de documentação.

“O ideal é você pegar esse carro e levar para um mecânico de confiança, para ele verificar o estado do motor, o estado da suspensão, para verificar se tem barulho”, disse Jefferson Papa, proprietário do Papa Centro Automotivo, de Americana.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Gabriel Marques de Oliveira, vendedor da loja americanense Gel Motors, apontou que o consumidor também precisa verificar o estado de conservação do carro, o que inclui a pintura e a lataria, e a condição dos pneus. Tudo isso tem impacto, inclusive, na negociação do valor. “Na vistoria cautelar, já consegue identificar se já foi batido ou se foi trocada alguma peça já”.

Segundo Papa, o estado do veículo deve ser condizente com a rodagem dele. “Se você pegar um carro de 15 mil quilômetros, por exemplo, o banco não pode estar marcado, os pedaleiros do pedal, o volante… Não pode ter marca nenhuma, porque é um carro novo”, declarou.

De acordo com Oliveira, há vendedores que reduzem a quilometragem com o intuito de facilitar a comercialização. O comerciante recomenda, então, que o comprador confira o histórico do carro, para ver se ele coincide com a rodagem informada no painel.

Um caminho para isso é averiguar as vistorias de transferência, pois elas apresentam a quilometragem do automóvel no momento das respectivas vendas. “Você pode pegar um carro e ver que está com 50 mil, mas foi feita uma vistoria de transferência quando o rapaz comprou e estava com 80 mil”, comentou Oliveira.

Papa contou que, no centro automotivo, costuma se deparar com problemas de suspensão causados por displicência no momento da compra. “Porque o asfalto nosso não é de qualidade. E muita gente usa o carro e não faz a manutenção preventiva”.

DOCUMENTAÇÃO

Oliveira ressalta que o consumidor ainda deve verificar se o carro tem multas, é produto de leilão e se possui bloqueio judicial. Esse tipo de situação pode acarretar em problemas documentais. A gente aqui utiliza um programa online que puxa esses e outros dados do veículo.

Segundo Papa, o comprador também precisa saber se o automóvel é sinistrado, termo usado para automóveis que sofreram danos estruturais. “Se for um carro sinistrado, na hora de fazer seguro, vai ter problema. Às vezes, você não consegue fazer o seguro do veículo. Ou, quando você faz o seguro do veículo, a companhia só cobre 70% na maioria das vezes”, alerta.