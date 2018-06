Fiat Cronos apresenta bom recheio tecnológico

Nos últimos anos, a briga pela liderança no mercado automotivo nacional – tanto em vendas gerais quanto de modelos mais emplacado no país – tem se acirrado. A hegemonia da Volkswagen foi batida pela Fiat, que depois perdeu espaço para a Chevrolet. A marca norte-americana conseguiu se destacar quando renovou praticamente todo o seu portfólio, promovendo mudanças no design e na motorização de seus carros. Mais recentemente, foi a fabricante italiana quem adotou a mesma estratégia, trocando motores e apresentando ao mercado novas opções de automóveis em várias categorias.

Nessa movimentação surgiu o Cronos, sedã criado na mesma plataforma adotada pelo também novo Argo, que tem um trunfo que pode fazer com que suas vendas cresçam gradativamente: bom desempenho e recheio tecnológico interessante.

Prova disso é sua variante mais cara, a Precision, que pode sair das lojas bem completa, mesmo quando equipada com câmbio manual. Em geral, as montadoras obrigam a inclusão da transmissão automática nas configurações mais recheadas.

A versão Precision do Cronos já é bem generosa em itens de conforto mesmo sem contar com opcionais. Porém, a farta oferta de opcionais é capaz de manter o pedal da embreagem – algo que agrada condutores mais tradicionais ou que não confiam tanto nos câmbios que trocam as marchas automaticamente – sem que isso signifique ter de abrir mão de tecnologias mais modernas. Pode, por exemplo, receber quatro airbags e o sistema de chave presencial, que permite abertura e fechamento das portas e partida do motor através de botões. Foto: JORGE RODRIGUES JORGE/CARTA Z NOTÍCIAS

Motor Em relação à motorização, o Cronos Precision acabou se beneficiando por uma função que coube ao Argo, hatch do qual herdou as opções mais fortes de trem de força. Quando o hatch surgiu, veio para ocupar a lacuna deixada pelo extinto Punto, que apostava na esportividade nas versões T-Jet e Sporting. Para não fazer feio, a Fiat equipou o carro com o mesmo 1.8 que aparecia na variante Sporting do Punto, porém recalibrado para entregar 139 cv, ou seja, 7 cv a mais que antes, e apenas 12 a menos que os 151 cv entregues pelo turbinado Punto T-Jet. Com isso, o Cronos também garantiu sua dose de esportividade. O torque chega a 19,3 kgfm com etanol e a aceleração de zero a 100 km/h com câmbio manual de cinco marchas é de 9,2 segundos com o mesmo combustível, ou seja, 0,7 a menos que a marca conquistada pelo Cronos 1.8 com transmissão automática de seis velocidades.

O preço não chega a ser baixo: o Cronos Precision começa em R$ 62.990 com câmbio manual – são R$ 7 mil a menos que a mesma versão com transmissão automática. Mas entre seus concorrentes diretos, é o único sedã compacto completo com o pedal de embreagem presente.