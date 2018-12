Fiat aposta na versão mais generosa do Cronos

A Fiat passou por um processo de renovação de portfólio nos últimos anos. Nessa movimentação, a última carta tirada da manga foi o sedã compacto Cronos, lançado em fevereiro deste ano – na verdade, a carroceria em três volumes do hatch Argo.

Como todo modelo planejado para acumular volume em vendas, o carro tem na gama uma variada oferta de propulsores e de caixas de marchas – pode ser manual, automática ou automatizada, dependendo do motor e da versão escolhida. Mas o Cronos alia bom desempenho e recheio tecnológico interessante justamente na variante mais cara de todas, a Precision, com transmissão automática de seis velocidades.



















A versão Precision do Cronos já é bem generosa em itens de conforto, mesmo sem contar com opcionais. Mas a lista de extras pode, por exemplo, contemplar quatro airbags e sistema de chave presencial, que permite abertura e fechamento das portas e partida do motor através de botões. Ou até mesmo quadro de instrumentos de sete polegadas em TFT e alta resolução, além de sensores crepuscular e de chuva.

Em relação à motorização, o Cronos Precision ganha o mesmo 1.8 que foi mexido para equipar configurações básicas do Jeep Renegade e da picape Fiat Toro, modelos bem mais pesados. Ele entrega 139 cv de potência e o torque máximo chega a 19,3 kgfm com etanol. Foto: Márcio Maio / Carta Z Notícias

São números próximos aos conquistados por alguns sedãs médios concorrentes – pelo menos daqueles que não recebem propulsores turbinados.

Itens importantes de segurança também aparecem na lista do Cronos Precision, sem que seja necessário pagá-los por fora. Como assistente de partida em subidas e controles dinâmicos de estabilidade e tração.

As rodas têm 16 polegadas de série, mas podem chegar a 17 polegadas com um pacote que contempla também bancos revestidos em couro sintético. O preço, no entanto, não chega a ser baixo: começa em R$ 71.990, mas alcança R$ 82.820 com todos os opcionais disponíveis. Foto: Márcio Maio / Carta Z Notícias

Ponto a Ponto

Desempenho

O Fiat Cronos Precision tem um motor forte e que movimenta o sedã compacto com bastante vigor. Arrancadas, retomadas e ultrapassagens são feitas de forma rápida e sem ter de necessariamente “esgoelar” o propulsor 1.8 de 139 cv, que equipa a configuração topo de linha.

Estabilidade

Sedãs compactos não foram feitos para expressar esportividade e sim para garantir o conforto. Mesmo assim, o Cronos Precision encara bem as curvas. Controle eletrônico de estabilidade e tração são itens de série na versão, mas não chegam a dar as caras com muita facilidade. Foto: Márcio Maio / Carta Z Notícias

Interatividade

Carros da Fiat são, normalmente, bastante funcionais. E o Cronos Precision não é uma exceção. Há comando vocal e uma tela “touch” de sete polegadas situada no console central, com um aspecto semelhante ao de um tablet. Ela acessa a central multimídia, que interage com smartphones Android e iPhones.

Conforto

A suspensão absorve com eficácia as imperfeições do pavimento para os passageiros. Bancos têm boa ergonomia e acomodam bem o corpo. O isolamento acústico também merece elogios, já que só é possível escutar o motor quando se pisa bem fundo no acelerador.

Ficha Técnica

Cronos Precison AT

Motor: Flex

Potência: 135 cv

Peso: 1.248 kg

Porta-malas: 525 l

Tanque: 48 l

Produção: Betim

Preço Inicial:

R$ 71.990

Preço final: 82.820