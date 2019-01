Dodge atualiza o SRT Hellcat Widebody

Dentro do segmento dos muscle cars, há três expoentes bem conhecidos no mercado norte-americano: Chevrolet Camaro, Ford Mustang e Dodge Challenger. O primeiro se renovou há quase dois anos e está em sua sexta geração, enquanto o segundo mudou há três anos e está também na sexta geração. O terceiro já não recebe mudanças significativas há 10 anos e ainda está em sua terceira geração.

Mas, para se manter à altura de seus concorrentes, o Dodge Challenger tem recebido diversas atualizações e a versão SRT Hellcat Widebody 2019 mostra toda competência desse surpreendente modelo, que tem valor sugerido de aproximadamente US$ 66 mil (ou R$ 245.500). Foto: Divulgação

O Challenger SRT Hellcat Widebody foi criado para aqueles que desejam um SRT Demon, mas com menos potência e por preço inferior. Isso porque o SRT Hellcat Widebody tem a mesma aparência do SRT Demon, mas toma como base o SRT Hellcat, com design chamativo e agressivo.

As caixas de roda deixam a carroceria 8,9 cm mais larga e as rodas estreiam novo desenho, com tamanho de 20 polegadas. Em relação ao Hellcat, o Widebody recebeu atualizações para melhorar ainda mais seu desempenho, principalmente nos quesitos suspensão, direção assistida e sistema de freios com discos de 390 mm, que foram alterados.

Abaixo do capô, tem o V8 6.2 litros com supercharger, da família Hemi, de 717 cv de potência e 90,7 kgfm de torque. Esse poderoso propulsor é ligado a uma caixa automática de oito velocidades. De acordo com a marca, todo o conjunto permite ao carro fazer o zero a 100 km/h em 3,8 segundos e chegar à máxima de 314 km/h. Foto: Divulgação

Por dentro, o Hellcat Widebody 2019 mantém intacto o desenho das outras variantes do Challenger. Mas tem algumas diferenças: assentos e painéis das portas forrados em couro e pele com a inscrição “SRT Hellcat” bordada, painel de instrumentos com agulhas em fundo vermelho, tela central digital de sete polegadas, detalhes em alumínio no cluster, e acabamento semelhante a fibra de carbono no console central.

O sistema de infoentretenimento Uconnect também se mantém, com tela tátil de 8,4 polegadas com Bluetooth, rádio, GPS, câmara de ré, USB e compatibilidade com as plataformas Android Auto e Apple Carplay. Completam o pacote climatização de duas zonas, sensores de estacionamento, faróis de xenônio, teto solar e controle de cruzeiro adaptativo.

A segurança também é uma qualidade do Challenger SRT Hellcat Widebody 2019. Ele traz seis airbags, freios ABS com EBD, controle de estabilidade e tração, além de detecção de ponto cego. Tem ainda assistente de partida em rampas e monitoramento de pressão dos pneus. Foto: Divulgação

Primeiras impressões: Dentro e fora de casa

Na cidade, a direção é confortável, sem ser artificial. As trocas de marcha se realizam de maneira dócil e precisa. Em geral, o comportamento do Hellcat Widebody é confortável, de forma que ele também pode ser usado perfeitamente para deslocamentos diários, mesmo tendo grande tamanho, já que a tecnologia da câmara reversa e os sensores facilitam todo o trabalho.

Já em pista, seu habitat natural, este Challenger 2019 mostra a que veio. A aceleração é bem feroz nas retas. Um senão vai para a frenagem, que poderia ser melhor, pois demora um pouco a parar o carro por completo. Mas nada que cause sensação de insegurança. Trata-se de um carro veloz, chamativo, que permite uso cotidiano na cidade e proporciona boas doses de adrenalina nas pistas.