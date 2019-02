Deficientes podem ter até 30% de desconto na compra de carro

Pessoas com necessidades especiais podem ter isenção de imposto na compra de um carro, com desconto de 30%, e também não precisam pagar IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Para isso, elas devem realizar um procedimento que leva, em média, 90 dias, segundo especialistas.

Primeiramente, o consumidor passa por um médico particular, que emite um parecer sobre as condições físicas do paciente. Depois, um médico do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) comprova a veracidade do laudo. “Ele vai analisar se não tem nenhuma malandragem”, afirmou Luiz Marcelo, proprietário da Sheth Assessoria, empresa de Americana que ajuda clientes a obterem a isenção. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Na sequência, o beneficiário deve ir a uma autoescola especializada, para que possa tirar uma nova CNH (Carteira Nacional de Habilitação), exclusiva para veículos com direção hidráulica e câmbio automático. O interessado precisa fazer duas aulas práticas e uma prova.

Com a carteira em mãos, a pessoa vai atrás da isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), na Receita Federal, e do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), na Secretaria Estadual da Fazenda.

A liberação do IPI demora 72 horas e a do ICMS, em média 45 dias. Em ambos os casos, a aprovação é reivindicada por meio de sistema online. A Sheth realiza esse serviço, assim como a Automec, concessionária da Chevrolet em Americana.

Juntos, os impostos geram uma economia de 30%. Após as liberações, o consumidor já pode comprar o carro, no valor máximo de R$ 69.990. Em seguida, solicita a isenção do IPVA à Secretaria Estadual da Fazenda.

Quando o preço ultrapassa R$ 69.990, o comprador fica isento apenas do IPI, de acordo com o gerente de vendas diretas da Automec, Ednelson de Souza Paracampos. Nesse caso, a Chevrolet, por exemplo, também oferece uma taxa de desconto conforme o modelo do automóvel. Segundo Paracampos, a venda de veículos com isenção representa 50% do total comercializado pela Automec. “Para nós, [a isenção] é excelente”, ressaltou.

O ex-vereador de Americana Celso Zoppi, que é cadeirante, já comprou dois carros nesses moldes. “Grande benefício”, comentou. O veículo dele tem adaptações. Ele acelera e freia com a mão, por meio uma alavanca, e também possui uma manopla no volante. Na RPT (Região do Polo Têxtil), não existem empresas credenciadas que fazem essas mudanças. As mais próximas ficam em Piracicaba e Campinas. Um parente de alguém impossibilitado de dirigir também pode adquirir um veículo sem os impostos. Nesse tipo de situação, não há necessidade de uma nova CNH.