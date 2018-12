Citroën Cactus oferece leveza e velocidade

Lançado pela Citroën em setembro, o Cactus se coloca como uma opção no mercado de SUV, mas tem características que o diferenciam dos demais carros da categoria. O modelo é mais leve que a média e também supera a concorrência na velocidade máxima.

Com 1.214 quilos, o veículo chega a ter 400 quilos a menos que os concorrentes. “Com isso, ele responde mais rápido e tem uma economia maior também de combustível”, disse Juliana Lopes Alves da Silva, consultora de vendas da concessionária Le Mans de Americana. Na versão top de linha, a Shine Pack, o Cactus atinge uma velocidade de até 212 km/h, vai de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos e possui potência máxima de 173 cavalos.































+ 7

Resumir Galeria

O consumo médio de gasolina é de 10,4 km/l na cidade e 12,6 km/l na estrada. Com etanol, o modelo percorre 7,2 km/l na cidade e 8,9 km/l na estrada. Segundo Juliana, três fundamentos nortearam a criação do Cactus: design, conforto e tecnologia.

“No Cactus, o que chamou bastante atenção foi o design dos racks flutuantes, os airbumps laterais e a tela LCD, por ela já ter emparelhado o Waze, Google Maps, que é o que os clientes buscam hoje, praticidade. Você consegue parear no celular, mas eles querem direto na tela, para não ficar com dois aparelhos”, comentou. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal (4)

MERCADO

A consultora informou que a Le Mans de Americana já vendeu, pelo menos, 50 unidades do modelo. Ela apontou que a versão Feel 1.6 Auto tem sido a mais procurada pelos consumidores, seguida pela Shine Pack.

Ainda de acordo com Juliana, por conta da demanda, há versões e cores que não estão disponíveis para pronta entrega. “É uma nova modalidade de utilitário para competir no mercado, porque a Citroën não tinha uma SUV. Então, ele veio forte para competir com a Kicks, com a HRV, com a Creta, com a 2008 da Peugeot…”, afirmou. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal (14)

Ao todo, o Cactus conta com sete versões, todas 1.6. No entanto, apenas a Shine e a Shine Pack têm motor turbo. Diferentemente das demais, a versão top de linha possui alerta de saída de faixa, de colisão e de atenção ao condutor, sistema de frenagem automática, alerta de colisão, indicador de descanso, retrovisor eletrocrômico e seis airbags.

Também existe a Feel 1.6 Auto Business, versão idêntica à Feel 1.6 Auto, porém exclusiva para pessoas com deficiência.

Dirigibilidade faz o modelo se destacar na área urbana

Logo de cara, nas primeiras aceleradas, já foi possível sentir a leveza do Citroën Cactus. E, aos poucos, fui notando as diferenças em relação aos concorrentes. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal (13)

Fiz um test drive com a versão Shine Pack na última quarta-feira, com saída da Le Mans, na Rua São Gabriel. Durante a avaliação, dirigi por dentro dos bairros de Americana, o que incluiu vias estreitas e esburacadas. Esse trajeto me fez “abusar” do freio.

Consequentemente, também precisei explorar o arranque do carro, e ressalto que, em nenhum momento, ele sequer ameaçou me deixar na mão.

Com uma resposta rápida e, ao mesmo tempo, sutil, o veículo se comportou de uma maneira agradável. Não há barulho ou vibração incômoda, nem trancos. O volante também chamou a minha atenção. É leve, de couro, e tem um design arrojado, que remete a modelos esportivos. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal (8)

O Cactus ainda conta com uma tela LCD pela qual o usuário consegue acessar, praticamente, todas as funções do carro, além do rádio e dos aplicativos de GPS. Por meio dessa tela, o motorista pode mexer no ar-condicionado e ativar ou desligar determinadas utilidades do veículo.

De modo geral, o carro se difere de outros SUV, que costumam se destacar em outros pontos, como o espaço interno. O porta-malas do modelo criado pela Citroën, por exemplo, tem um volume menor que o da média.

No entanto, o Cactus tem uma dirigibilidade que se sobressai na comparação com os demais, condução que o faz chegar com força ao mercado brasileiro de SUV. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal (11)

Opções para compra

Conheças os preços dos modelos disponíveis

SHINE PAK 1.6 THP AUTO

Motor 1.6 turbo, 16 válvulas

Velocidade máxima 212 km/h

Potência máxima 173 cv a 6.000 rpm

Transmissão automática 6 marchas

Pneu 205/55cm, aro 17

Porta-malas 320 l

Tanque de combustível 60 l

PREÇOS (A PARTIR DE)

Live 1.6 MEC R$ 68.990

Feel 1.6 Auto Business R$ 69.990

Feel 1.6 MEC R$ 73.490

Feel 1.6 Auto R$ 79.990

Feel Pack 1.6 Auto R$ 84.990

Shine 1.6 THP Auto R$ 94.990

Shine Pack 1.6 THP Auto R$ 98.990