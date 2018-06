Chevrolet tenta manter o Cobalt na briga

O investimento das marcas generalistas nos utilitários esportivos compactos afetou o futuro de outros segmentos. Um deles foi o de sedãs médios, nicho que já teve uma dúzia de concorrentes e hoje só é disputado de fato por quatro modelos. A vocação familiar – similar à dos três volumes –, aliada à suspensão elevada, fez com que os SUVs pequenos abocanhassem boa parte desse mercado, inclusive por terem preços semelhantes.

Para cobrir esta lacuna, algumas marcas lançaram sedãs compactos mais modernos enquanto outras passaram a oferecer conteúdos mais sofisticados nos modelos já existentes. A Chevrolet foi uma das primeiras a apostar nisso, ao incrementar a variante mais cara do Cobalt. Lançou até uma nova, a Elite, com uma assinatura visual diferenciada e acabamento superior. Hoje, é ela a que chama mais atenção no catálogo do carro, já que carrega de série tudo que um Cobalt pode oferecer.

Para atrair atenção ao sedã compacto, a Chevrolet aposta em melhorar a imagem do modelo com novos recursos. Entram aí a luz de neblina traseira, sistemas Isofix e Top Tether de ancoragem para cadeirinha infantil, alerta de baixa pressão dos pneus, serviço de resposta automática em caso de acidente e botão de emergência no sistema OnStar. Um dos principais trunfos do Cobalt é seu bom entre-eixos, de 2,62 metros.

Além disso, chama atenção o porta-malas de 563 litros, o maior entre os sedãs à venda no mercado nacional – o Toyota Etios perde apenas por 1 litro.

No pacote da variante Elite, direção elétrica progressiva, ar-condicionado; trio elétrico, chave tipo canivete com controle remoto de abertura das portas, sensores de estacionamento traseiros, faróis de neblina, computador de bordo, rodas de alumínio de 16 polegadas, câmara de ré, sensor de chuva, sistema de acendimento automático dos faróis e banco traseiro bipartido estão entre os oferecidos. Em relação à conectividade, o Cobalt Elite recebe central multimídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Sob o capô, a versão traz o mesmo propulsor utilizado pela variante de entrada LTZ. Trata-se do 1.8 Eco de até 111 cv de potência e 17,7 kgfm de torque, este último disponível em 2.600 rpm com etanol e em 2.800 com gasolina. A transmissão é sempre automática de seis marchas – o câmbio manual fica restrito ao Cobalt LTZ.

No entanto, o preço da versão, próximo aos R$ 75 mil, não é muito atraente, principalmente porque a idade do sedã da Chevrolet se fez sentir diante dos últimos lançamentos promovidos entre os sedãs compactos, como Volkswagen Virtus e Fiat Cronos. Atualmente, o sedã compacto da Chevrolet emplaca coisa de 1.300 unidades mensais e tem a função estratégica de complementar o line up de sedãs da marca, que tem o também compacto Prisma e o médio Cruze como carros-chefe.