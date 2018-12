Camaro SS une força e economia

A concessionária Automec de Americana recebeu, no final do mês passado, um Chevrolet Camaro SS 2018, que está disponível para pronta entrega. Exposto na loja, o modelo tem chamado a atenção e despertado a curiosidade dos consumidores, de acordo com o consultor de vendas Renato Baldassin.

“A procura é grande. Atendo o pessoal na web. Já tive pessoal do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. A gente anuncia na web, e eles ligam para ver” relatou. Ele comentou que, dentro da concessionária, o carro também atrai o olhar de curiosos.

A loja conta com o Camaro apenas na cor preta. O modelo tem motor 6.2, potência máxima de 461 cavalos e vai de 0 a 100 km/h em 4,2 segundos. Baldassin apontou que, apesar dessas características, o veículo possui autonomia. “Quando ele está em baixa rotação, abaixo de 3 mil giros, ele usa quatro cilindros. Passando para uma rotação maior, aí que ele joga mais quatro, somando oito”, declarou.

Em média, a gasolina, o carro roda 6,9 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada. Há espaço para 72 litros no tanque de combustível. O consultor ainda ressaltou que o câmbio automático de oito marchas gera economia no consumo.

Além disso, o Camaro ostenta um painel totalmente digital, freio eletrônico, faróis full-led, ajuste elétrico no banco. “O design é muito atrativo, muito esportivo”, destacou Baldassin.

Na parte de segurança, há alerta de ponto cego, câmera traseira para manobras, sensores de estacionamento traseiro e controles de estabilidade e tração.

O carro custa R$ 315 mil. No entanto, segundo o gerente comercial da Automec de Americana, Rodrigo Afonso, a loja está com uma promoção de fim de ano, que diminui o valor para R$ 290 mil.

Desde quando o modelo chegou, a rede vendeu quatro unidades, nenhuma delas em Americana. “Desde quando a GM passou a comercializar o Camaro no Brasil com garantia de fábrica, sempre a gente tem unidades dele a pronta entrega no estoque”, disse Afonso.