BMW X2: Uma fórmula alemã de luxo

Lançado pela BMW em abril de 2018, o X2 sDrive 18i GP é um dos destaques da montadora alemã no mercado brasileiro. Segundo William Colombini, vendedor da MBI, concessionária da marca em Campinas, o modelo proporciona economia ao usuário, tanto no momento da compra como no consumo de combustível.

Na última terça-feira a reportagem do LIBERAL testou o utilitário esportivo (confira as impressões na página ao lado). A versão custa R$ 191.950, valor inferior em relação a outros carros do segmento. “Ele tem como característica principal ser um carro de baixo custo. O preço dele é mais acessível”, diz Colombini.







































+ 11

Resumir Galeria

O profissional ainda aponta que carro se destaca por ser “extremamente econômico”. Com gasolina, o veículo percorre, em média, 18 km/l na estrada e 10 km/l na cidade. Com etanol, o consumo médio passa a ser de 16 km/l na estrada e 8 km/l na cidade.

As características do modelo, como a potência e o torque, motivam essa economia, de acordo com o vendedor. “Você não precisa acelerar tanto para o carro desenvolver, para ele arrancar”, completa. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Colombini citou que a transmissão de seis marchas também está entre os fatores que impactam positivamente no consumo. “O carro fica sempre solto, não fica com marcha presa, como a gente fala. Às vezes, você põe um carro de cinco marchas. Ele pode render mais, mas não tem mais marcha, mais velocidades para ele trocar. Então, ele fica preso naquilo e, com isso, aumenta o consumo de combustível.”

CARACTERÍSTICAS

Segundo o vendedor, o X2 sDrive 18i GP chama atenção também pelo design. As grades frontais, por exemplo, têm formato de trapézio, desenho que nunca tinha sido usado pela BMW. “O tradicional é uma grade mais arredondada”, disse. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em relação à tecnologia, o utilitário esportivo conta com variadas ferramentas de assistência. Entre elas, há o Teleservices, dispositivo que constata se o veículo precisa de algum tipo de manutenção.

“Se seu carro tiver alguma anomalia que você não perceba, ele manda uma mensagem para a BMW, a BMW manda para a concessionária e a concessionária entra em contato com o cliente”, explicou. Também existe um botão de emergência e um serviço de informação e suporte ao cliente. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Ponto a ponto

Economia

Com potência de 136 cavalos e 220Nm de torque, o modelo da BMW consegue arrancar sem que o motorista tenha que afundar o pé no acelerador. Assim, há uma economia no consumo de combustível. Outro fator que diminui os gastos com o automóvel é a transmissão automática de seis marchas.

Suporte

O veículo conta com variadas ferramentas que dão suporte técnico e emergencial para o usuário. Uma delas é o Teleservices, dispositivo que constata se o carro precisa de algum tipo de manutenção. Também há botão de emergência, que pode ser acionado pelo motorista em caso de acidente. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Conforto

O motorista do X2 sDrive 18i GP quase não precisa de esforço. No piloto automático, ele controla a velocidade do carro por meio de um botão. Não há necessidade de acionamento do freio para que a aceleração diminua. Mesmo em rodovias onde há diferentes limites, o condutor precisa apenas usar as mãos.

Praticidade

Além das ferramentas de suporte, o carro também conta com outras tecnologias que beneficiam o motorista durante a viagem. Há dispositivos que podem ser acionados e controlados por voz, como, por exemplo, o GPS. O usuário, então, não precisa tirar as mãos do volante para ter acesso ao serviço. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Segurança

Pela tela de bordo, o motorista tem acesso a informações sobre os arredores do carro, além de imagens.

Há câmera de ré e sensores de estacionamento tanto dianteiro como traseiro. O modelo conta com tecnologia de estacionamento. O sistema mede os espaços e faz todas as manobras para o usuário.

Ficha Técnica

BMW X2 sDrive 18i GP

Motor: 1.5 l, 12 válvulas

Velocidade máxima: 200 km/h

Potência máxima: 136 cv

Câmbio: Automático de seis marchas

Pneus: 225/50 cm, aro 18

Tanque de combustível: 51 litros

Porta-malas: 370 litros