Beleza e sofisticação não ofuscam a eficiência XC60

O XC60 mudou completamente de função dentro do line up da Volvo. No modelo de primeira geração, lançado em 2008, era o SUV de entrada de uma fabricante que não andava muito bem financeiramente e ainda precisava se afirmar como marca de luxo. Nessa segunda geração, lançada ano passado, o modelo subiu um degrau: ficou mais luxuoso, encorpou e ganhou tecnologias mais sofisticadas. Esse movimento foi pensado para abrir espaço para a chegada do pequeno XC40. E mesmo que tenha ficado relativamente mais caro que na primeira geração, o SUV sueco leva boa vantagem neste ponto no embate com os rivais alemães. No Brasil, o XC60 fica entre R$ 239.950 e R$ 279.950.

Em toda a linha, o propulsor é sempre um 2.0 turbo de 254 cv, com 35,7 kgfm de torque, câmbio de oito marchas e tração integral on demand. Ele traz ainda os itens obrigatórios para modelos de luxo, como seis airbag, ar-condicionado digital de duas zonas, revestimento em couro, regulagem elétrica dos bancos, controle eletrônicos de estabilidade e tração, sensores de luminosidade, de chuva e de obstáculos, câmara de ré, alerta de colisão e painel digital.

Mas além dos recursos mais óbvios para um modelo de luxo, o XC60 deixa claro que uma de suas armas de sedução é uma boa relação custo/benefício. Recursos que nos rivais alemães costumam estar disponíveis apenas nas versões mais caras, no XC60 aparecem já na configuração Momentum, a mais barata. Casos do teto solar panorâmico, dos modos de condução configuráveis para alterar a atuação do motor, câmbio e direção, dos faróis em led, do GPS integrado ao sistema multimídia com sistema de som com 10 alto-falantes e 330 W de potência.

Mesmo em relação às versões superiores, Inscription e R-Design, o XC60 de entrada não fica devendo muito. É verdade que em segurança a Momentum perde dois recursos importantes: sensor de ponto cego e alerta de tráfego cruzado na traseira. Deixa de trazer também o painel digital de 12,3 polegadas configurável – tem um de 8 polegadas mais simples –, a chave presencial com memória e controle de cruzeiro adaptativo, além de diversos detalhes estéticos e de acabamento. Foto: Divulgação

Estratégia De qualquer forma, a estratégia da Volvo em relação ao XC60 está dando certo no Brasil. Aparentemente, a marca achou um atalho para ganhar prestígio e mercado mais rapidamente. Tanto que o SUV teve neste primeiro quadrimestre de 2018 seu melhor desempenho, com 895 unidades – mesmo com a chegada do XC40, que teve 1.300 reservas na pré-venda. Esse número representou um crescimento de quase 40% sobre o último quadrimestre de 2017 e ficou bem acima das vendas obtidas pelos representantes de Audi, Mercedes e BMW no segmento de SUVs médios.