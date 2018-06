Audi RS 5 Coupé desembarca em breve nas concessionárias

Quando mostrou o novo Audi RS 5 Coupé, a expectativa da marca era a de lançar o modelo no Brasil ainda no primeiro semestre deste ano. Porém, junho está chegando ao fim e, até agora, ainda não há uma confirmação para o início de suas vendas no país. Variante mais endiabrada do A5 – este último, o cupê do A4 –, o RS 5 já tem inclusive carroceria Sportback no exterior, que também será comercializada no Brasil ainda este ano.

O RS 5 utiliza a nova plataforma modular MLB Evo, a mesma que serve de base ao A4, que adota materiais nobres e chapas de aço mais finas na carroceria. O interior traz acabamentos de fibra de carbono e alumínio, além de costuras contrastantes, insertos em alcântara nas portas e tapeçaria em couro. As medidas são 4,72 metros de comprimento, 1,36 m de altura, 1,86 m de largura e 2,77m de entre-eixos.

O motor também é moderno. Saiu de cena o V8 4.2 litros anterior, que deu lugar a um V6 TFSi 2.9 litros, herdado do Porsche Panamera 4S – Porsche e Audi fazem parte do grupo Volkswagen. A tração é integral, com uma repartição de 40/60 entre o eixo dianteiro e traseiro.

Números

Os números de desempenho do Audi RS 5 Coupé impressionam. O modelo sai do zero e alcança 100 km/h em apenas 3,9 segundos. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 250 km/h. Na comparação com a primeira geração, esta ficou 60 kg mais leve, com 1.665 kg no total. Na Alemanha, o modelo custa a partir de 82.700 euros (R$ 355 mil). Para o Brasil, pelo menos por enquanto, ainda não há informações sobre o preço.