Versão turbo GTI busca diversão no Up

A primeira vez que a Volkswagen apresentou o Up GTI foi como conceito, no tradicional encontro anual de fãs da linha esportiva da marca que acontece no Lago Wörthersee, na Áustria, no ano passado. Agora já em produção, o modelo talvez seja o representante desta assinatura que mais se assemelha ao primeiro Golf GTI, de 1976, já que, como o icônico antepassado, é um automóvel leve, simples, rápido, divertido e, principalmente, mais acessível.

Foto: Divulgação

O Up foi lançado com uma proposta óbvia de modelo citadino. E seu tamanho pequeno e peso baixo fizeram dele, desde o início, um candidato ideal para levar as iniciais GTI. Não há a sofisticação e o requinte que caracterizam o atual Golf GTI. Pelo contrário, o Up GTI é bastante simples: não há tela sensível ao toque de grandes dimensões no centro do painel e, caso seja necessário um GPS, é preciso recorrer a um telefone celular.

O visual remete ao Golf GTI original. Os assentos – em peça única – são forrados no tecido padrão escocês clássico e o botão da alavanca de câmbio tem o desenho de uma bola de golfe. Além disso, outros traços do acabamento reforçam a identidade GTI da configuração. No entanto, com a carroceria de duas portas, o vidro traseiro é fixo. E o excesso de plásticos revela que se trata de um modelo de entrada.

As rodas têm 17 polegadas e a suspensão foi reduzida em 15 mm. Um pequeno spoiler traseiro com acabamento em preto dá uma aparência agressiva. Além disso, uma fina linha vermelha na grade e outra na tampa do porta-malas ajudam a caracterizar a variante. Além disso, pinças vermelhas nos freios dianteiros também aparecem.

Três cilindros

O motor é o mesmo 1.0 TSI de três cilindros oferecido no Up brasileiro, mas com uma calibragem ligeiramente diferente. Enquanto o GTI entrega 113 cv e 20,3 kgfm de torque, o brasileiro chega a 105 cv e 16,8 kgfm. A transmissão é sempre manual de seis velocidades e com esse conjunto, o Up GTI – que pesa 997 kg – cumpre o zero a 100 km/h em 8,8 segundos e chega à velocidade máxima de 196 km/h. Já no Brasil o 1.0 TSI faz o Up partir da inércia e chegar aos 100 km/h em 9,5 segundos e alcançar 181 km/h máximos.