Xeque-mate na moda

O clássico xadrez volta como queridinho da moda nesta estação. Presente em calças, saias, camisas e mesmo nos calçados, a estampa aparece com diferentes padronagens, cores e estilos, se adaptando, perfeitamente, ao guarda-roupa feminino e masculino. O pied-de-poule e o xadrez príncipe de gales são algumas das apostas de 2019. No entanto, ganham um toque mais moderno com calças mais justas e jaquetas sporty. Para as mais ousadas, peças trabalhadas em paetê recriam a padronagem xadrez de forma inesperada, ideias para cair na noite ou para aquele date.

Consultoria: Imperatriz e Black Rose































Acerte nas combinações

O xadrez é uma estampa coringa. Um “pretinho básico” ganha cor e estilo com uma camisa xadrez amarrada na cintura ou fechada com um nózinho na ponta. Para o street style na combinação com o jeans, bota coturno ou tênis. A minissaia xadrez pede jaqueta, maxi cardigã ou mesmo um moletom! Para um look mais clássico e sofisticado, aposte na calça skinny xadrez com camisa lisa e cinto redondo ou na saia lápis ou ainda midi xadrez com scarpin ou bota cano curto. A saia de couro com tweed é outra combinação que serve para o trabalho e também na balada.

Xadrez em cores

O xadrez pode ser encontrado em diversas cores, inclusive mesclando mais de um tom em uma única peça. Cores mais escuras como azul-marinho e marsala são os mais indicados para quem tem pele clara. Já os tons terrosos, caramelo e açafrão são escolhas ideais para os mais morenos. O clássico preto e branco fica bem em todo mundo (dica: quem tem a pele mais clarinha deve procurar peças em que o preto seja a cor dominante).