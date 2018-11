Volumes que preenchem paredes

Formas e volumes com inspiração na arquitetura urbana dos blocos de concreto deram origem a uma coleção cheia de personalidade e imponência, a Urban Shapes. Os novos relevos, que seguem um design único e artesanal, conquistam e se tornam a tendência na decoração.

Produzidas em etapas de forma manual, a fabricação dos cimentícios oferecem desenhos únicos e inúmeras possibilidades de composições e paginações criativas, criando ambientes que despertam diferentes sensações. Os revestimentos, quando iluminados, ganham ainda mais destaque, pois a luz realça suas curvas, formas e geometrias.

As linhas Hexágono, Triângulo e Carbone Large estão disponíveis nas cores: branco, cimento, argento, militar e rose gold. Já a Trapézio, em branco, concreto, preto e rose gold. Os revestimentos podem também receber pinturas após a impermeabilização.

Hexágono

Foto: Rafael Lima

Inspirada em formas geométricas delicadas e volumes suaves, o lançamento traz o “shape” queridinho do momento, garantindo um ambiente cheio de personalidade e estilo com efeitos que dão a impressão de movimento nas paredes por meio da sobreposição causada pelas 3 diferentes espessuras. Hexágono 1, com 1,7cm; Hexágono2, com 3,7 cm; e Hexágono3, com 5,5 cm, nas medidas 30 x 34,5 cm.

Trapézio

Foto: Edsley Saito

As peças proporcionam muita personalidade aos ambientes. Os relevos imponentes e marcantes ganham mais destaque quando iluminados diretamente, o que realça a geometria. Os cimentícios da linha Trapézio permitem um amplo leque de possibilidades decorativas para os espaços.

Triângulo

Volume e geometria são os destaques dessa linha que chama atenção tanto em ambientes internos como externos. A peça possui duas versões, o que garante a possibilidade de se criar diferentes mosaicos tanto entre si, quanto misturados. Uma das versões traz um formato de três pontas nas medidas de 26 x 60cm, já a outra duplica a mesma forma geométrica, criando painéis ainda mais modernos.

Carbone Large

Uma nova versão chega para impressionar. Com o formato mais largo, nas medidas de 30×34,5cm, é possível criar grandes painéis volumétricos. Esse revestimento oferece um efeito visual que dá a impressão do desenho de uma Colmeia.

