Trends do Verão 2020 no SPFW

A temperatura subiu em São Paulo, esta semana, durante o SPFW (São Paulo Fashion Week). Em sua 47ª edição, estilistas e marcas brasileiras apresentaram suas apostas para o Verão 2020, desfilando as principais tendências para a estação mais quente do país. O clima tropical serviu de inspiração: estampas orgânicas inspiradas na natureza, tecidos fluidos e muita transparência desfilaram nas passarelas durantes os seis dias do SPFWN47. Cores vibrantes, neon e peças oversized comuns aos anos 80 foram destaque no evento que o maior da América Latina.

Explosão de cores

O Verão brasileiro é uma estação extremante colorida. Para 2020, a combinação entre pink, vermelho e laranja estarão em alta. Os tons de neon (amarelo, rosa e verde) aparecem em harmonia com cores vibrantes como o laranja e o roxo berinjela ou ainda com tons nudes. O azul navy completa a cartela de cores, desfilado em looks elegantes e monocromáticos.

Tô bege!

O bege (quem diria!) entrou para a lista de cores que serão tendência no Verão 2020. A cor apareceu combinada aos tons vibrantes, neon, preto e branco, nos mais diversos estilos. Com ela, estarão em alta os tons nudes.

Deu branco!

A cor apareceu há algumas estações e vai continuar em 2020, desta vez em peças mais estruturadas, com uma pegada mais sporty, em couro ou tecidos com acabamento vinílico.

Corpo em evidência

Ombros, pernas e dorso à mostra em fendas, decotes nas coleções de Lenny Niemeyer, Glória Coelho, Amir Slama e outros. Detalhes importantes para o clima quente. A transparência também é bem explorada pelas marcas em saias, calças e blusas oversized, conferindo leveza e elegância às peças. Macacões aparecem em tecidos frescos como o linho.

Tricô e efeito “rede”

E se o corpo está em evidência, as tramas são grandes aliadas: revelam a pele com charme e trazem sensualidade e romantismo à peça. O tricô foi, sem dúvidas, um dos destaques da semana de moda de São Paulo. O efeito “rede” como sobreposição foi amplamente explorado pela Lenny Niemeyer e Bobstore (que deu movimento às tramas com longas franjas).

Estampas glamourosas

A natureza como inspiração. Fabiana Milazzo transformou a beleza da Mata Atlântica em mosaicos feito em couro colorido. Patrícia Viera trouxe peças florais com influência no trabalho do artista plástico Vik Muniz. Para Lenny Niemeyer, desenhos inspirados na flora, no céu e na cartografia de um mapa do século XVIII. Já PatBo mostrou a fauna e flora brasileiras em peças que podem ser usadas por homens como mulheres.

Animal Print

E se o tema é fauna e flora, a estampa animal print também mereceu atenção, desta vez com destaque para phyton print apresentada nas coleções da Another Place e Bobstore.

Sport style

Looks com uma pegada mais esportiva, misturando peças justas com oversized, primando pelo corte geométrico e tecidos leves. Glória Coelho explorou o surf couture, mesclando o estilo despojado praiano com trajes urbanos e tecidos high-tech. A Bobstore combinou vestidos de tricô com jaquetas bomber. Patrícia Vieira incrementou com as peças com brilho metálico. Another Place apostou na moda sem gênero, com peças que servem a silhueta masculina e feminina.