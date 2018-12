Temporada de calor

Foto: Divulgação

Adorada por grande parte dos brasileiros, a temporada Primavera-Verão já está entre nós, trazendo dias mais ensolarados e quentes, passeios ao ar livre, praia e, claro, muito calor. Junto, chegam também as coleções voltadas para as novas estações. Cores vibrantes, tecidos leves e estampas vivas são apenas algumas das tendências que devem fazer a cabeça dos consumidores nos próximos meses. “As cores que encabeçam a temporada são o vermelho, rosa e amarelo”, apontou Arlindo Grund, apresentador de televisão, consultor de moda e stylist. “Junto a elas, adicione tons terrosos e deixe a criatividade tomar conta das combinações. As estampas geométricas e florais continuam com força nessa estação”, ressalta.

Foto: Divulgação

Já o especialista em moda João Dalla Rosa, educador do CETIQT (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil) do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), ressaltou a presença do ultravioleta, escolhida como a cor de 2018 pela Pantone. “Como a própria empresa definiu, é uma cor complexa e contemplativa. A cor, bastante expressiva, não é aceita por qualquer um. É muito aplicada em uso pontual e para quebrar a monocromia”, explica.

Por se tratar de dias muito quentes, Grund indica tecidos leves, seja na moda masculina ou na feminina. “O linho é adequado para nosso clima e o que sugiro também é optar por malhas mais leves para deixar o seu dia mais fresco”.

Consultoria: Passco

Verão para todos os bolsos

Se você quer estar linda e bem-vestida no Verão, mas a grana está curta para aquela ida ao shopping, não se desespere: Arlindo Grund, consultor de moda, lembra que é possível reaproveitar peças de estações e coleções passadas e utilizar na nova temporada. “Estamos vivendo um momento de moda consciente em que o consumo exagerado causa impacto na nossa qualidade de vida. Então, resgatar peças de temporadas passadas só fará o seu look ter uma personalidade e um visual único”, incentiva. Segundo o stylist, jaquetas, cardigãs e peças mais alongadas, como vestidos chemise, podem se unir a outras mais veranis e criar boas composições. “Vai do estilo e gosto pessoal”, cita. E aproveitando que a moda está mais democrática que nunca, um look sugerido por Grund, é uma regata básica, calça pantacourt, dad sneakers e um blazer mais alongado. “Eles podem fazer seu visual ‘crescer’. Aproveite para misturas as cores. Alegria meu povo!”.

Suavidade sem romantismo

O professor de moda do Senac João Dalla Rosa afirmou que cores clássicas do Verão, como azul e verde, ganham nesta temporada a companhia do vermelho, do amarelo e até do rosa. A diferença é que todas elas aparecem em versões mais suaves e tons pastel, as chamadas “candy colors”. “A cartela de cores das coleções vem com tonalidades suaves, doces, mas não necessariamente românticas”, aponta. Do Inverno, permanece a influência dos tons rosados. O azul, clássico da estação, permanece firme, e pode ser usado em belas composições – inclusive com o rosa. Outra cor que segue poderosa é o amarelo. “A cor do sol vem em tons extremamente claros – os pastéis -, usados tanto para criar visuais monocromáticos de estética esportiva quanto em composições que expressam maior feminilidade”.

Estampas em alta

Na 45º edição da SPFW (São Paulo Fashion Week), que trouxe as apostas do Inverno, as listras e as estampas em xadrez tiveram destaque especial nas coleções. De acordo com Dalla Rosa, a tendência permanece forte também para a Primavera/Verão. Além delas, estampas geométricas e florais aparecem com frequência nas novas coleções. “As listras ganham agora versões verticais e mais simplificadas, com bases neutras, especialmente claras. Já nas estampas florais, a dica são os vestidos que trazem flores em escala média sobre bases claras, criando um visual romântico”, comenta o especialista. Enquanto isso, nas peças em xadrez, a escala média se destaca, mas versões menores também poderão ser encontradas. Além disso, o especialista reforça a presença de peças com estampas abstratas. “Opções divertidas no vestuário, formas abstratas e desenhos contemporâneos têm tudo a ver com o Verão brasileiro”.