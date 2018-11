Rosa é a base do novo perfume do Boticário

Foto: Divulgação

Considerada a rainha das flores, a rosa está de volta ao papel de destaque na perfumaria Sua riqueza olfativa é a estrela do novo eau de parfum Love Lily, do Boticário. Em uma alquimia exclusiva, a marca especialista em perfumaria traz para o lançamento uma combinação de rosas da França, Turquia e Bulgária. A novidade já está nas lojas e com as revendedoras da marca e no e-commerce.

Assinada pelo perfumista Olivier Cresp, ganhador deste ano do Prêmio Lifetime Achievement da Fragrance Foundation, Love Lily transmite a importância do tempo para chegar ao melhor. “O tempo ideal de cada espécie de rosa traz o melhor de cada uma. E quando combinadas, elas geram a essência perfeita para essa criação”, explica o Gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno. “As rosas são colhidas de maneira especial e cada uma delas é submetida a um método específico de extração dos óleos essenciais, que se mesclam pela maturação”, completa.

O método, explica o gerente, permite que as essências interajam e se misturem entre si de maneira natural, ao seu tempo. O resultado é o acorde exclusivo Grand Rose. Ele é combinado à essência do lírio, assinatura olfativa de toda linha Lily. Sua extração é feita por um processo artesanal milenar para obtenção de óleos essenciais de flores. O processo garante a ótima fixação do perfume na pele.

E para complementar a perfumação, O Boticário lança também o Love Lily Creme Acetinado Desodorante Hidratante Corporal. Com o mesmo perfil olfativo do eau de parfum, ele deixa a pele com textura macia e hidratada. “Muitos consumidores complementam o ritual de se perfumar com o creme acetinado. É uma alternativa ótima para quem quer se sentir ainda mais perfumada – e por mais tempo. Love Lily tem uma ótima fixação. E manter a pele hidratada é um segredinho para a fragrância fixar ainda melhor”, explica Bueno.

Com informações da assessoria de imprensa de O Boticário.