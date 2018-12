O jeans no verão!

Foto: Thiago Justo

O jeans é uma peça-chave no guarda-roupa usado nas mais variadas produções. Contemporâneo e urbano, além de clássico e atemporal, o jeans é indispensável para quem procura estilo e praticidade e pode aparecer em diversas peças: calças, minissaias, shorts e camisas. E se engana quem pensa que esse tecido deixa o look mais “pesado”: peças leves compõem o visual do Verão 2019.

Cintura alta e as lavagens com cara de “empoeiradas” e “envelhecidas”, além do destroyed, com rasgos, estão em alta. Separamos looks e dicas – nas páginas virtuais -, para você abusar do jeanswear sem se preocupar com escolhas erradas. O tecido também surge com modelagens mais fluídas, leves e soltas em batas, blusas e vestidos. As marcas, como a Equus Jeanswear, a Damyller Jeans e a Colcci Jeans, apostam ainda em amarrações, desfiados e bordados coloridos. Foto: Divulgação

Jeans para todos os estilos

Uma das virtudes do jeans é que ele é um tecido eclético e versátil, se adéqua a várias lavagens e estilos. Para a temporada mais quente do ano, opções não faltam: desde as lavagens com cara de sépia, “empoeiradas” e “envelhecidas” até o destroyed, com seus rasgos e furos. Para quem é mais tradicional, há peças em raw, que evidenciam a cor original do jeans, explorado mais em peças de tecidos leves.

Amarrações, desfiados e bordados

As calças jeans são o carro-chefe da estação e as cinturas altas continuam em destaque em vários shapes, como capri, cigarrete, skinny e flare. Mas o Verão pede peças mais confortáveis, por isso, o tecido também aparece com modelagens mais leves e soltas, principalmente em batas, blusas e vestidos fluídos, que trazem muito estilo, frescor, conforto e praticidade. Essas peças ainda podem ser combinadas com elementos detonados, amarrações, desfiados e bordados de linha coloridos.