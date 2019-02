Menina que perdeu cabelo em tutorial estrela propaganda

A norte-americana Tori Locklear ficou conhecida no YouTube, aos 13 anos, após postar um vídeo em 2013 em que ela ensina como utilizar babyliss. Tudo parecia normal, até que o aparelho queimou seu cabelo e a fez perder parte de uma mecha.

O vídeo viralizou e alcançou mais de 52 milhões de visualizações na plataforma, o que levou a Pantene a recordar o caso, no último domingo, com uma propaganda de seus produtos capilares. “Estou de volta e o meu cabelo está melhor do que nunca”, diz a jovem no comercial.

Em entrevista ao Refinery29, Tori afirmou que a mecha demorou um ano para crescer, mas valeu a pena, pois a parceria com a Pantene permitiu que ela juntasse dinheiro suficiente para pagar a faculdade.

Relembre o susto da garota, que hoje tem 19 anos: