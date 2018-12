Cuidados com a depilação no verão

Em um mês estaremos no verão e a estação mais esperado do ano está deixando muita gente ansiosa para pegar uns dias de sol e mar. A depilação com cera que deixa a pele lisinha e livre dos pelos indesejados é um dos procedimentos mais procurados nessas ocasiões. Pensando nisso, a responsável técnica da rede Depile-se Bruna Almeida elencou as principais dúvidas das clientes.

Foto: Divulgação

EXPOSIÇÃO AO SOL. O ideal é que aguarde no mínimo 48h tanto para se expor ao sol após a depilação quanto para tirar os pelos após a exposição. Se depilar após vir da praia ou piscina pode causar queimaduras, irritações e hipersensibilidade a pele.

PROTETOR SOLAR. O protetor solar ajudará a amenizar a sensibilidade e protegerá de queimaduras solares após a depilação, pois a área estará mais exposta e sensível.

PISCINA. Não é aconselhável. A pele estará mais exposta e poderá desencadear uma reação alérgica com a água clorada da piscina.

HIDRATANTE. O hidratante sem álcool irá ajudar a pele a ter menos impacto com a depilação. A profissional deverá remover com gel adstringente todo e qualquer resíduo na hora do procedimento. A pele hidratada recebe melhor a depilação e ameniza os incidentes de uma relação alérgica.