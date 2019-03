Machu Picchu é tema de palestra em observatório de Piracicaba

Machu Picchu e os mistérios das civilizações andinas é o tema da palestra que será realizada no Oapes (Observatório Astronômico de Piracicaba Elias Salum) no próximo sábado (9), às 19h30.

A palestra será com o astrônomo e pesquisador da civilização Inca, professor Carlos H. Amaral de Andrade, diretor do Observatório Municipal de Americana e representante no Brasil do projeto social de combate à fome no Brasil e no Peru INTI.

A palestra tem como objetivo o entendimento das civilizações pré-colombianas, incas e pré incas, por meio de estudos da arqueologia e conhecimentos astronômicos. A palestra Irá também mostrar teorias sobre como foi possível aos incas (uma das civilizações estudadas) cortar, remover e unir pedras de toneladas com várias faces.

A palestra irá abordar também aspectos do chamado Turismo Científico Cultural, onde as pessoas irão conhecer detalhes de uma viagem aos Andes para conhecer os mais importantes sítios, construções e monumentos da civilização Inca (projetointi.blogspot.com.br).

O astrônomo também estará à disposição para responder perguntas dos interessados. As excursões a Machu Picchu despontam como um dos destinos preferidos por aqueles que se interessam conhecer mistérios e aspectos das grandes edificações feitas pelas civilizações antigas.

SERVIÇO

O Observatório fica no km 3 da rodovia Fausto Santomauro (SP-127), que liga Piracicaba a Rio Claro. Apenas 40 lugares estarão disponíveis. A idade mínima para assistir a palestra é de 14 anos. O Observatório possui amplo estacionamento. Após a palestra, mediante condições atmosféricas favoráveis, serão realizadas observações dos astros em evidência com destaque para as constelações de Orion, Touro e o Cão Maior. A programação se estenderá até as 22h.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Piracicaba