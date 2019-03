Tivoli recebe oficina de jardinagem para crianças

O Tivoli Shopping recebe até 8 de abril a oficina de jardinagem para crianças “A Horta da Lelê”, ministrada pelo escritor, professor e paisagista Fagner Aurélio Zanetti. Voltado para crianças a partir de 2 anos, o evento trabalha a sustentabilidade, além de incentivar a alimentação saudável e o hábito da leitura por meio do livro infantil que dá nome à oficina.

Foto: Divulgação

As oficinas de jardinagem infantil têm duração de 30 minutos e acontecem até o dia 8 de abril (exceto no dia 3 de abril). As sessões são realizadas de terça-feira a domingo, das 15h às 20h (sendo uma sessão a cada hora), ao lado da loja Zanini Kids.

“A oficina de jardinagem infantil visa abordar junto às crianças conceitos sobre a importância do meio ambiente, sustentabilidade e alimentação saudável, além de aproximá-las da terra e tirá-las da frente do celular e tablete”, explica Fagner.

Para participar, é necessário adquirir um ingresso no valor de R$ 20 que dá direito a uma hortinha na garrafa, plantada pela própria criança, além do livro “A horta da Lelê”. Os ingressos podem ser adquiridos no local, antes de cada sessão.

No local da oficina também haverá venda de suculentas, temperos, adubo orgânico e bonecos ecológicos.

ACONTECE: A oficina de jardinagem infantil “A Horta de Lelê” acontece até o dia 8 de abril, de terça-feira a domingo, das 15h às 20h (com sessões de hora em hora), ao lado da loja Zanini Kids, no Tivoli Shopping, que fica localizado na Rua do Ósmio, 699, Jardim Mollon, Santa Bárbara d’Oeste.