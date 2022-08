Lançamento elétrico é destaque da nova L Motors

A nova edição da L Motors, que começa a ser distribuída nesta quinta-feira (25) aos assinantes de revistas do LIBERAL, tem como destaque o novo Volvo C40 Recharge, lançamento totalmente elétrico da montadora sueca, que mal chegou ao País e já aparece entre os mais vendidos do segmento.

O carro, que foi testado pela reportagem durante 10 dias, ganhou a capa da publicação de 76 páginas, que também enfatiza o atual cenário do mercado automotivo regional, além de histórias, serviços e lançamentos de um setor que impacta de maneira direta o cotidiano das pessoas.

Revista L Motors 2022 começa a chegar nesta quinta aos assinantes – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Contamos como está o mercado da região, que passou pela fase mais aguda da pandemia de Covid, e entrevistamos o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, sobre as apostas para o futuro”, conta uma das editoras da publicação, Valéria Barreira.

A edição ainda aborda assuntos relevantes, como dicas para gastar menos e evitar problemas mecânicos com produtos adulterados, como o preço dos combustíveis é constituído, além das novas regras para conseguir isenção IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para PCDs (pessoas com deficiência).

O empoderamento feminino foi uma das pautas da Motors. “A matéria traz histórias de quatro mulheres que superaram o preconceito quando o assunto envolve ‘elas’ na direção”, conta Valéria.

A matéria mostra mulheres que não apenas se interessam pelo universo automotivo, mas são profissionais talentosas da área e corajosas para enfrentar e superar desafios.

Destaque é o lançamento elétrico da Volvo, o C40 Recharge – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Sobre a reportagem que ganhou a capa da revista, o novo Volvo C40 Recharge, o editor Diego Juliani, que testou o veículo, conta a ideia por trás da pauta.

“Nós queríamos mostrar a viabilidade de se ter um veículo elétrico hoje em dia no Brasil. A reportagem conta como fazer para carregar a bateria, quanto tempo ela dura, onde recarregar, qual o custo da manutenção, do IPVA e do seguro. Tiramos muitas dúvidas sobre o segmento de carros elétricos”, explica.

E a expectativa para o lançamento é a melhor possível. “A revista foi feita com muito carinho e esperamos que os leitores apreciem o resultado”, finaliza Valéria.

De acordo com Diego, a Motors é um produto que fez muito sucesso na primeira edição e todos os envolvidos – mais de 25 pessoas – trabalharam bastante para manter o padrão de qualidade da nova edição.

“Tenho certeza que os leitores vão gostar da publicação e ela vai se tornar mais uma referência de informação e credibilidade, assim como todas as revistas que o Grupo Liberal publica”, conclui.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.