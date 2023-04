Hospital Veterinário da FAM amplia estrutura

O hospital mantém estrutura para atendimentos a animais de grande porte por médicos veterinários da cidade e região - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O Hospital Veterinário da FAM (Faculdade de Americana) completou um ano de funcionamento no dia 29 de janeiro e, devido à alta demanda, já teve mudanças e ampliações importantes em sua estrutura. Voltada para animais de pequeno, médio e grande porte, além de exóticos e silvestres, a unidade complementa o curso de Medicina Veterinária e oferece atendimentos a preços populares para moradores da região.

O hospital atende consultas eletivas e emergenciais, cirurgias, internações, fisioterapia, exames de imagem e laboratoriais. O atendimento à população é por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h . A estrutura também está disponível para atender animais de grande porte por veterinários da região.

“De fevereiro a fevereiro foram aproximadamente 6 mil animais atendidos. De fato, tivemos muito mais procura do que imaginávamos neste primeiro ano, consequentemente já tivemos que aumentar a estrutura”, conta o diretor técnico Jorge Salomão.

Hoje são 15 médicos veterinários com diferentes especialidades atuando diariamente no hospital.

A estrutura física para internação de grandes animais precisou ser dobrada. Além disso, a quantidade de profissionais na clínica médica de pequenos animais também aumentou.

A quantidade de profissionais na clínica médica de pequenos animais, como cães e gatos, também aumentou – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Outra resposta à alta demanda foi a instalação de um setor de exames de imagem, raio-x e ultrassom, em parceria com a Animalab, com o mesmo horário de funcionamento do Hospital Veterinário. A estrutura dispensa agendamento prévio, o que agiliza os diagnósticos e tratamentos.

“Estamos em constante expansão, tanto de estrutura quanto de equipe. Com isso, conseguimos trazer benefícios para a sociedade civil de Americana e região e para os alunos que acompanham o curso da graduação, que têm vivência no dia-a-dia de um hospital veterinário de grande porte”, destaca o diretor técnico.

Salomão explica que “todos os atendimentos, sejam clínicos ou cirúrgicos, são realizados por médicos veterinários experientes e os nossos alunos acompanham tudo de perto”.

Hospital Veterinário da FAM (Faculdade de Americana)

Endereço: Av. Heitor Siqueira, 1139 – São José, Americana

Telefone: (19) 2220-2196

WhatsApp: (19) 2220-2196

(19) 2220-2196 Instagram: @hospitalveterinariofam

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.