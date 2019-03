Especialista em realizar sonhos

Foto: Divulgação

A supervisora financeira Vanessa Dias tinha um sonho: ter o próprio negócio. Mas não poderia ser qualquer negócio, deveria ser algo através do qual pudesse realizar sonhos. O desejo de proporcionar felicidade às pessoas foi o ponto de partida do Doce Encontro Festas, salão e buffet infantil que se destaca na arte de realizar festas para todas as idades, com grade de atividades diferenciada e atenção total aos detalhes.

Vanessa tinha apenas 12 anos quando fazia serviços de escritório na tecelagem da família, a Têxtil Três Ellos. Graduou-se em Administração e fez MBA em Marketing, trabalhou em outras empresas da região até voltar a Três Ellos como supervisora financeira. “Ainda assim eu queria ter um negócio próprio.

Pensei em loja de calçados, roupas infantis, mas algo batia muito forte em mim que era a vontade de realizar sonhos”, conta. Uma grande inspiração é a história de Hunter Doherty “Patch” Adams, o Doutor Alegria, que deu origem ao filme “Patch Adams, o Amor é Contagioso”.

“A forma como ele trata as pessoas e a humanidade dele […]. Existe uma cena em que uma senhora lhe diz que o sonho dela era nadar em uma piscina de macarrão. Ele faz essa piscina e a convida para nadar. Isso mexe comigo. É esse tratamento, essa alegria que quero proporcionar às pessoas.”

Como tudo começou…

O primeiro passo para Vanessa Dias tornar-se uma empreendedora foi se inscrever no projeto Hospitalhaços, porém, a descoberta de uma gravidez de risco a deixou de fora das atividades, mas não do sonho de oferecer momentos de alegria às pessoas.

Em paralelo, iniciou a construção de um salão na Avenida de Cillo. “Eu pedi muito a Deus para que me ajudasse a encontrar essa nova atividade e um dia aconteceu. Sempre coloquei Deus acima de tudo”.

O interesse de investidores do setor de festas pelo salão aguçou a curiosidade de Vanessa para a área. “Fui pesquisar na internet e me deparei com um seminário sobre salões e buffet infantil, com duração de cinco dias, e eu fui. Eu acredito que para tudo existe um propósito e sempre soube que estava no caminho certo”, reforça. Em 28 de novembro de 2015, Vanessa inaugurou o Doce Encontro, na Avenida de Cillo, 2.948, no Parque Novo Mundo.

“A minha empresa ajuda a realizar sonhos em datas comemorativas”, orgulha-se. Desde então, Vanessa concilia os negócios com a atenção aos pais, filhos e o marido. “O segredo é se organizar. Imprevistos e situações difíceis vão acontecer. Mas, todos os dias, quando acordo, eu tenho duas opções: ficar triste com que o me aconteceu ou vestir a capa de “Mulher Maravilha” e lutar por um dia melhor. É viver um dia após o outro e eu tenho optado pela segunda alternativa”, diz ela.

Doce Encontro Festas: um negócio de sucesso

Um dos grandes diferenciais do salão e buffet infantil Doce Encontro Festas é a ausência de máquinas e jogos eletrônicos. O objetivo, explica Vanessa Dias, é dar ênfase à brincadeira e interação entre os convidados envolvendo do pequenino ao adulto. “Investimos na recreação, em oficinas, roda cantada, contação de histórias e fantoches.

A ideia é resgatar as antigas brincadeiras e permitir que todos participem, as crianças, os pais e os avós.

Eles se divertem”, diz a empresária. A grade de atividades diversificada, bem como o acolhimento da equipe de festas, fez do Doce Encontro um local para celebração do 1º aninho da criança, aniversários de 15 anos e de idosos, além formaturas, confraternizações escolares, de empresas e festas de casamento. “Os salões destinados à festa de casamento são uma fortuna e tudo é contratado à parte.

No salão infantil está tudo incluso, decoração, alimentação, claro que se os noivos querem algo diferente é possível contratar à parte, mas podemos correr com isso para eles também. A festa cabe melhor no bolso e pode-se contratar tudo de uma vez”, explica Vanessa.

Para manter a excelência do atendimento, o Doce Encontro promove palestras motivacionais, workshops e oficinas de atualização e aperfeiçoamento com seu pessoal. Segundo Vanessa, os colaboradores são peças-chaves para o sucesso da festa. “Somos uma família, nos preocupamos uns com os outros e com nossos clientes. Temos a missão de realizar sonhos e tornar todo evento em um doce encontro”, frisa a empresária.