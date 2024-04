Em busca do ‘efeito pet shop’

Banhos com uma frequência maior não apresentam riscos, desde que realizados com os produtos adequados - Foto: Adobe Stock

Antigamente, lugar de cachorro era apenas no quintal. Hoje, muitos pets não só frequentam os cômodos internos de casas e apartamentos, mas também têm acesso a tapetes, almofadas, sofás e até às camas de seus tutores. Com isso, a demanda por higiene e limpeza aumentou – não por uma necessidade animal, mas sim pelo desejo dos humanos.

Com uma visão integrativa, a médica veterinária Maria Laura Bignotto Pereira, de Americana, recomenda banhos com frequência quinzenal para animais com pelame curto e pele saudável. A mesma frequência pode ser adotada para animais com pelo longo, desde que o tutor faça a escovação diária para prevenir nós. “Já animais com problemas dermatológicos, principalmente os atópicos, cuidado diferenciado, pois a maioria tem a pele ressecada ou alguma infecção crônica. Nestes casos, os banhos semanais são recomendados com produtos específicos indicados pelo médico veterinário, a depender da fase da doença”, explica a veterinária.

De acordo com ela, banhos com uma frequência maior não apresentam riscos, desde que realizados com os produtos adequados. “Peles mais oleosas exigem xampus adstringentes, e peles ressecadas, xampus que aumentam a hidratação. Utilizar xampus com extrema ação adstringente na pele que já é naturalmente ressecada, ou xampus antissépticos sem necessidade, a longo prazo, pode desencadear problemas”, adverte.

Se o cachorro não pode ver uma piscina descoberta e já quer pular, ou frequenta o litoral com a família, é preciso atenção. Tanto o cloro da piscina quanto o sal do mar podem causar coceiras. O indicado é sempre enxaguar o animal e secar ao máximo, para evitar a ocorrência de dermatite úmida aguda.

Como não amar um bichinho limpinho, macio e fofinho, que acaba de voltar do pet shop? Para prolongar os efeitos da limpeza, os tutores podem contar com produtos específicos para limpeza a seco, que ajudam a remover sujidades e dispensam os banhos semanais.

Mas vale atenção para as fragrâncias. “O cão tem sessenta vezes mais células olfativas que o ser-humano. Então, usar perfumes com moderação, e evitá-los nos atópicos”, pontua Maria Laura.

Ciente do desejo por animais cada vez mais limpos e cheirosos, a médica veterinária alerta para a importância de “deixar o bicho ser bicho”.

“Na natureza, os animais não tomam banho com tanta frequência, se mantêm limpos com a água da chuva e eventuais banhos de rio. Eu sou a favor da famosa ‘vitamina S’, de sujeira. Deixe o pet se sujar, ter contato com a natureza, tomar chuva e ter outros hábitos naturais da espécie. Mais do que amá-los, temos que respeitá-los conforme sua natureza”, aconselha.

GATOS

A espécie felina não costuma gostar tanto de água e, com sua língua áspera, faz sua própria higiene.

Por isso, não é necessário banhar gatos de pelame curto. Porém, vale abrir exceções para aqueles cujo estado de saúde impede a autolimpeza. Já os de pelame longo exigem frequentes escovações, que vão ajudar tanto na diminuição da ingestão dos pelos, quanto na prevenção de nós.