Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Começar um negócio… por onde? A primeira dica é encontrar algo que goste, afinal, ter prazer no que faz nos impulsiona seguir em frente. No entanto, não é suficiente, é preciso encontrar uma oportunidade de mercado. “Trabalhar com algo que gosta é um bom começo, mas é preciso analisar o mercado, encontrar ali uma brecha onde você pode fazer a diferença. Começar um negócio sem pesquisa ou só porque todo mundo está fazendo, já começou errado”, cita a empresária Juliana Jacometo, proprietária da Madame Madu Semijoias.

A trajetória da empresária no ramo de semijoias teve início em meados dos anos 2000, ainda na época em que trabalhava no banco. “Eu fazia as visitas aos clientes externos e muitos deles estavam na cidade de Limeira [capital nacional da joia folheada]. Foi lá que eu tive meu primeiro contato com semijoias. Eu sempre trazia algo para mim ou para alguma amiga que me pedia, até que tive a ideia de pegar umas peças e vender por conta”, lembra ela.

Até então, a venda de semijoias era considerada um “extra”. Mesmo quando saiu do banco e se tornou professora de Português, Juliana mantinha o mostruário de peças atualizado, conciliando o trabalho com visitas a casa de amigas e clientes.

O desejo de abrir o próprio negócio nasceu durante as feiras de moda feminina e negociações, acompanhando o marido, também empresário. “Eu sempre o acompanhei nos eventos e percebi que tinha facilidade para negociar, escolher o que seria tendência. Descobri uma nova habilidade e gostei. Foi daí que eu pensei ‘puxa, eu quero ter meu próprio negócio’”, conta.

Coragem para mudar de profissão

“Eu tive medo no início porque eu iria deixar o certo pelo duvidoso, iria deixar o trabalho de professora por uma loja que estava começando ainda, mas resolvi arriscar”, diz a empresária Juliana Jacometo. A primeira investida no mundo dos negócios foi com uma franquia, situada a 38 quilômetros de Americana. A distância e o longo período fora de casa, acabou pesando para essa empresária superfamília. “Ficava o dia todo fora, tinha mais o trânsito. Era um tempo que eu não ficava com minha filha, que na época era pequena, e isso me pegou”, confessa Juliana. A vontade de empreender continuava, bem como o “frio na barriga”, assim que encontrou uma nova oportunidade.

“Era algo que eu sabia fazer, de que eu gostava e eu já tinha tido uma certa experiência. Meu marido foi quem mais me apoiou e me encorajou a continuar”, orgulha-se.

A Madame Madu é uma loja especializada em semijoias e possui um acervo de peças variadas, desde a linha dia a dia (modernas e delicadas) à linha festa (finas e trabalhadas com pedrarias para madrinhas, noivas, debutantes, formandas…), além de bolsas das marcas Serpui Marie (revendedora exclusiva dessa grife), Dummond e Capodarte.

Nome foi sugestão da filha

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Ao perceber um nicho de mercado, Juliana Jacometo, proprietária da Madame Madu Semijoias, resolveu, enfim, apostar nesse setor. O nome do estabelecimento foi uma sugestão da filha Maria Eduarda.

“Madame pela referência ao universo feminino e Madu é o apelido de minha filha”, explica.

A primeira loja foi aberta no Galleria Boulevard, na Rua Tuiuti, na Vila Santa Catarina.

Cinco anos depois, a loja ganhou endereço próprio na Rua Fortunato Faraone e conta ainda com três revendedoras externas, com atendimento a domicílio.

Em sete anos de história, Madame Madu Semijoias se tornou sinônimo de bom gosto e elegância e uma referência no ramo de semijoias em Americana e região.

Joias criadas sob medida é diferencial

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O design de joias é um diferencial da Madame Madu Semijoias, oferecido há dois anos na loja situada em excelente localização, no Jardim Girassol. A ideia é trazer peças exclusivas e sob medida aos clientes, entre as quais anéis, brincos, pulseiras, colares, pingentes, braceletes, gargantilhas, entre outras peças exclusivas e de alto padrão. “Me especializei no trabalho depois de muitas clientes me pedirem ajuda para encontrar peças especiais, para alguma ocasião. Muitas vinham com ideias prontas. Esse trabalho é para oferecer peças únicas aos clientes”, diz a empresária.