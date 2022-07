Dal Giardino inaugurará parrilla

O Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria, o mais completo restaurante de Americana, prepara uma nova atração. Além de adega, restaurante e pizzaria, o amplo cardápio vai contar também com uma parrilla, churrasqueira de origem uruguaia e argentina. A Dal Giardino tem atraído visitantes de todo o Estado de São Paulo, inclusive para programações especiais, como visitas de Jorge Lucki, especialista em vinhos, e a realização de eventos.

Com 550 a 600 rótulos, a adega do Empório Dal Giardino demonstra grande seletividade e diversidade, com vinhos de excelência das 15 principais regiões produtoras do mundo, inclusive brasileiros, através de parcerias com diversos importadores.

Para garantir a melhor escolha, o público conta com a assessoria de um especialista formado pela ABS (Associação Brasileira de Sommeliers).

A casa tem um amplo cardápio com mais de 80 pratos, incluindo massas, risotos, pizzas, carnes, peixes e frutos-do-mar. Todas as carnes servidas no Empório Dal Giardino são Black Angus certificadas, muito mais macias e suculentas. Com a parrilla, também passa a servir cortes especiais de carnes.

As pizzas são preparadas com blend de farinhas importadas e de excelência, em um forno napolitano à lenha, com ingredientes selecionados. A casa também serve porções, especialmente às sextas-feiras. Há ainda um menu de drinks muito especiais, que valorizam as frutas da estação.





A Dal Giardino oferece vários ambientes, serviços e pratos executados com excelência e ingredientes selecionados – Foto: Divulgação

São diversos ambientes, a começar pelo salão interno climatizado, envolto por janelas com vista aos jardins, seguido pelos espaços externos, localizados propriamente nos jardins. Há ainda, um novo ambiente, mais informal, criado próximo à adega e à parrilla.

Respondendo a uma demanda, o Empório Dal Giardino também tem recebido eventos familiares ou corporativos, com capacidade para até 100 pessoas. A casa prepara uma ampliação.

EMPÓRIO DAL GIARDINO Ristorante & Pizzeria

Endereço: Rua Abrahim Abraham, 489 – Parque Res. Nardini, Americana – SP

Rua Abrahim Abraham, 489 – Parque Res. Nardini, Americana – SP Telefone: (19) 98338-2030

(19) 98338-2030 Site: dalgiardino.com.br

dalgiardino.com.br Facebook: /dalgiardinoristorante

/dalgiardinoristorante Instagram: @dalgiardino

