Cuidados completos para o rosto e corpo

Oferecer tratamentos exclusivos que atendam às necessidades de cada cliente, com produtos de alta qualidade e serviços de excelência. Essa é a missão da Clínica Aline Pagliuco – Estética Personalizada, que há cinco anos vem trabalhando pela autoestima dos pacientes em Americana.

“Aqui, o cliente terá todos os serviços possíveis em estética e bem-estar. Falo que esse espaço é um mini spa, ele vai encontrar de tudo”, disse a biomédica esteta Aline Pagliuco.

Os cuidados começam com tratamentos especiais para o rosto. A clínica possui uma linha própria para skincare: a marca Aline Pagliuco foi desenvolvida com muito carinho e hoje oferece diversas opções em produtos de primeira linha.

A estética facial no espaço conta com duas linhas principais de trabalho – a limpeza de pele e a harmonização facial. Há também tratamentos específicos para manchas, rejuvenescimento e pele acneica.

Na estética corporal, a clínica também oferece uma ampla gama de serviços para atender exatamente aquilo que o cliente precisa. Na área de quebra de gordura, os dois principais tratamentos são a aplicação de enzimas e a criopólise.

A aplicação de enzimas consiste em injetar, com agulhas bem finas, uma combinação de quatro a seis elementos que contribuem para a destruição das células de gordura. De quebra, esse tratamento melhora a circulação sanguínea, tem efeito antioxidante e tensor, estimulando a produção de colágeno. O resultado é o aumento da massa muscular, a redução de estrias, o emagrecimento e o corpo remodelado.

Já a criopólise promove o congelamento das células de gordura. Ao ser colocado na superfície da pele, o aparelho resfria e elimina as células de gordura. Já é possível sentir mudança significativa na primeira sessão.

A Clínica Aline Pagliuco também oferece um procedimento exclusivo no mercado para quebra de gordura e redução de medidas: a turbomassagem. Ela utiliza técnicas de manobras modeladoras com aparelhos eletroterápicos de endermologia, radiofrequência, ultrassom 3D e microfocado.

Capaz de potencializar os resultados, essa abordagem é ideal para reduzir medidas, celulite, eliminar gordura localizada, modelar e definir o corpo. A turbomassagem pode ser usada no corpo inteiro, auxiliando nas regiões em que o cliente mais precisa.

Outro tratamento com muita procura é a luz pulsada. O recurso é utilizado principalmente na redução de pelos e clareamento de manchas senis.

EXPRESS. Para auxiliar os clientes em sua rotina corrida, a Clínica Aline Pagliuco oferece alguns serviços na modalidade express, sem agendamento de horário.

Os cabelos ficam sedosos, brilhantes e saudáveis com os cuidados do espaço. Os tratamentos incluem coloração, escova, hidratação e progressiva. Os pés e mãos ficam perfeitos com unhas de fibra, gel e cutilagem.

A clínica conta com uma profissional especializada em design de sobrancelha que trabalha também com micropigmentação, garantindo as molduras mais bonitas para o seu rosto.

O espaço também se dedica a promover o bem-estar das clientes. A massagem zen express é uma prática relaxante, que oferece alívio para o estresse de forma imediata. “Se você está estressada agora, venha na clínica para alcançar alívio imediato da mente. Vai sair daqui uma outra pessoa”, garante a biomédica.

MISSÃO. A Clínica Aline Pagliuco – Estética Personalizada nasceu em um espaço na região do São Vito, em Americana, há cinco anos. O trabalho diferenciado se refletiu em um crescimento constante, e foi necessário ampliar o espaço para agregar mais serviços aos clientes. Em outubro do ano passado, a clínica se mudou para o bairro Jardim Colina, entregando uma experiência ainda mais completa em bem-estar e estética. “Ofereço para meu paciente um tratamento específico. Ele é muito importante e merece receber um trabalho feito com exclusividade”, finalizou Aline.

Clínica Aline Pagliuco – Estética Personalizada

Endereço: Rua Rio Grande, número 60, bairro Jardim Colina, em Americana.

Rua Rio Grande, número 60, bairro Jardim Colina, em Americana. Site: clinicaalinepagliuco.com.br

WhatsApp: (19) 99412-3888

Instagram: @alinepagliuco

Facebook: /AlinePagliucoesteticapersonalizada

