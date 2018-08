Concurso da Revista Noiva prorroga participações

O fim das participações no concurso cultural da Revista Noiva 2018, que premiará cinco casais da região, foi prorrogado para o próximo dia 31 de agosto. Os participantes que escreverem da maneira mais interessante e cativante a história de como se conheceram participarão da festa de lançamento da Revista Noiva 2018, produzida pelo Grupo Liberal de Comunicação. Também ganharão a cobertura social da festa de casamento na Eclética, além de um jantar romântico no Nyã Baobá.

Foto: Arquivo / O Liberal

A história do casal deverá ser escrita em um texto que contenha entre 1,5 mil e 2 mil caracteres. A Comissão Julgadora formada por colaboradores do LIBERAL que atuam em vários setores, além de parceiros do grupo, fará a análise do texto. O resultado será divulgado no dia 3 de setembro.

A edição 2018 da Revista Noiva do Grupo Liberal será lançada no dia 18 de setembro, no Espaço Le Blanc, em Americana. Os casais vencedores terão acesso, durante o evento, aos principais fornecedores de serviços e produtos da região envolvidos na produção de um casamento.