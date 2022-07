Coco Bambu: brasilidade para todos

Apesar do grande foco em frutos do mar, o Coco Bambu também possui opções com comida regional, carne de sol, filés e outros pratos que tornam o menu bastante inclusivo

Coco Bambu - Foto: Bruna Compagnol

Originário de uma pequena pastelaria em Fortaleza (CE), o Coco Bambu acaba de abrir a 63ª loja, no Tivoli Shopping de Santa Bárbara d’Oeste. Sob o comando de Esaú Fradique, Adriano Pouchain e Naysa Moraes, o restaurante recebe o público, que estava ansioso para conhecer a rede, servindo almoços e jantares com grande diversidade no cardápio.

Foram meses de preparativos, entre obra, acabamentos, recrutamento e treinamentos, até que todos os detalhes estivessem prontos para a abertura. A unidade do Coco Bambu gera 100 empregos diretos e outros 50 indiretos, e mantém parceria com o restaurante de Campinas, com o objetivo de se firmarem entre os melhores da região.

O cardápio não se limita aos frutos-do-mar, embora pratos como Rede de Pescador, Camarão Coco Bambu, Camarão Coco Brasil e Camarão Internacional estejam entre os mais pedidos. Há ainda opções com comida regional, carne de sol, filés e outros pratos que tornam o menu bastante inclusivo.

Unidade do Coco Bambu gera 100 empregos diretos e outros 50 indiretos, – Foto: Bruna Compagnol

“Coco Bambu tem o perfil de servir pratos fartos, ideais para serem compartilhados, assim como fazemos em casa em momentos de descontração. Por isso, consideramos que é um ótimo restaurante para comemorações e aniversários. É um restaurante familiar, não é super fino e requintado que vá causar constrangimentos. Temos um atendimento casual, para que todos se sintam como se estivessem em casa”, destaca Adriano.

Camarão internacional – Foto: Tadeu Brunelli

Carpaccio – Foto: Divulgação

Cocada ao forno com sorvete – Foto: Tadeu Brunelli

Dadinhos de tapioca – Foto: Divulgação

Rede com Polvo – Foto: Divulgação

No bar da casa, vale a pena destacar os drinques autorais alcoólicos ou não alcoólicos, a carta de vinhos contendo mais de 100 rótulos de todo o mundo e o chopp servido em caneca congelada. O happy hour acontece todos os dias das 17h às 19h com chopp em dobro e descontos generosos em drinques e entradas.

“Nosso ambiente tem forro acústico para mais conforto, é climatizado, moderno, sofisticado, mas com traços de rusticidade e aconchego para que não intimide ninguém e as pessoas gostem de estar aqui”, acrescenta Esaú. Outro diferencial do estabelecimento é a música ao vivo todos os dias, com cantores de qualidade na voz e violão.

O Coco Bambu também dispõe de uma lojinha dedicada aos produtos da rede, como vinhos portugueses tintos, brancos, rosés, espumantes, cervejas, cachaças e souvenieres, como o mascote da marca.

Coco Bambu também dispõe de uma lojinha dedicada aos produtos da rede – Foto: Bruna Compagnol

Coco Bambu Conceito – Tivoli Shopping

Endereço: Rua do Ósmio, 699 – Lojas 275, 275 e 276 – Jardim Mollon, Santa Bárbara d’Oeste

Rua do Ósmio, 699 – Lojas 275, 275 e 276 – Jardim Mollon, Santa Bárbara d’Oeste Telefone: (19)97133-9757

(19)97133-9757 Horário de funcionamento: De segunda a quinta das 11:30 às 15h e das 17h as 22h; sexta e sábado das 11:30 às 23h e domingo das 11:30 às 22h

De segunda a quinta das 11:30 às 15h e das 17h as 22h; sexta e sábado das 11:30 às 23h e domingo das 11:30 às 22h Instagram: @cocobambutivoli

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.