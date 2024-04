Cobras também podem ser pets

Segundo Vinícius, o “segredo” para uma cobra de estimação calma é adquiri-la ainda filhote - Foto: Claudeci Junior_Liberal

Quando o estudante Vinicius Pestana, de 23 anos, resolveu ter uma cobra de estimação, o medo e receio de sua família foi inevitável. Mas esse animal, que ainda é pouco comum dentro dos lares, pode acabar conquistando e ocupando um lugar especial no coração dos tutores.

“Não quero esse bicho dentro do quarto” e “vamos colocar em um lugarzinho reservado” era o que Vinicius escutava dos familiares no início. “Hoje, todo mundo pega, todo mundo alimenta se precisar. Pega daqui, leva para lá. Então é um bichinho que você acaba colocando como sendo da família. Você esquece que é uma serpente”, disse.

Na verdade, Vinicius também tinha um certo receio no início. “Eu mesmo, na primeira vez que eu peguei , falei ‘Deus me livre, jamais’. Mas você vai pegando aquele contato, é muito gostoso. Então, o começo sempre vai ser diferente. Mas a partir do momento em que todo mundo tem o desejo, tem o interesse, é um petzinho muito legal”, contou.

O estudante é proprietário de um espaço de educação ambiental em Santa Bárbara d’Oeste, o Criatório Pestana.

Vinicius já teve diversas cobras no local, mas hoje são apenas duas jibóias BBC, a Serena e o Jack, que participava de treinamentos com o corpo de bombeiros e é amigável. A espécie não é venenosa.

De acordo com ele, o “segredo” para uma cobra de estimação calma é adquiri-la ainda filhotinha e com o tempo “amansá-la”. Vinicius também indica a espécie jibóia BCC, umas das mais mansas disponíveis no mercado.

“Todo animal, independente da espécie, precisa entender que o contato com o ser humano é para receber carinho ou alimentação. Com a serpente não é diferente. Quanto mais eu pegar, mais ela vai sentir que aquele toque, aquele contato, não oferece risco. É aí que eu amanso o animal”, disse.

Ele orienta uma conversa sincera com o local em que a cobra será comprada. Pontos relevantes também devem ser levados em conta, como temperamento, alimentação, espaço disponível para o animal e tamanho que ele pode atingir.

“É muito importante essa conversa. É preciso ser cauteloso”.

Hoje, apesar de alguns especialistas apontarem que serpentes não têm relação de afeto com humanos, Vinicius vê através do olhar de suas cobras o carinho que existe. E a sua resposta para a pergunta “e no fim das contas, é possível pegar amor?” foi um sonoro “total”. “Tanto a gente com ela, quanto ela com a gente”, disse.

CUIDADOS. No Brasil é possível ter cobras legalizadas e com toda a documentação necessária, incluindo a nota fiscal.

As espécies legais podem ser tanto silvestres, que fazem parte da fauna brasileira, quanto exóticas (estrangeiras). De acordo com o biólogo Guilherme Guidolin Galassi, do Parque Ecológico de Americana, existem diversas espécies de serpentes disponíveis no mercado, dentre elas as jibóias, salamantas, corallus, caninana e píton.

A variação de preço do animal é grande, podendo encontrar espécies de R$ 2.500 a R$ 25 mil. Há lojas no estado de São Paulo que vendem o animal de forma legal -exceto as jibóias, que tem a comercialização proibida no território paulista. Também é possível comprar diretamente com criatórios.

Em relação aos cuidados, o biólogo aponta que as cobras não exigem muito. “Você pode alimentar ela uma vez a cada 15 dias, e dependendo da época do ano, se não tiver um sistema de aquecimento, até um mês. Então difícil de cuidar, não é, exige bem pouco”, disse.

A alimentação destes animais é feita com ratos e camundongos abatidos, geralmente vendidos por criadores para este fim. O tamanho da presa vai depender do tamanho da cobra, as filhotes comem ratos ainda pequenos, e assim por diante. Serpentes muito grandes podem ser alimentadas com coelhos e ratazanas.

De acordo com Guilherme, assim como as cobras se alimentam poucas vezes, elas também defecam pouco, portanto a manutenção de limpeza não é tão frequente.

As cobras não devem viver soltas pela casa, mas sim ter um espaço dedicado às elas, que são os terrários – espécie de aquário. Eles são ambientados com fonte de água, sistema de aquecimento e plantas artificiais. “O terrário tem que ser proporcional ao tamanho da espécie”, informa o biólogo.

De acordo com o médico veterinário especializado em animais silvestres e exóticos Renato Sarmento, da Tratadog Veterinária, em Americana, é “perfeitamente possível” que esses animais vivam nesses espaços.

“Não é exigente em espaço, porque os répteis têm uma musculatura diferente do mamífero. A cobra pode permanecer imóvel por dias sem ter prejuízo nenhum para a musculatura dela”, disse. “Mas tem que cuidar da higiene, da alimentação, da temperatura e da umidade”.

Em questão de saúde, esses animais acabam tendo uma expectativa de vida maior por viverem em cativeiro, tendo em média de 15 a 20 anos, mas alguns problemas podem surgir pelo caminho. Os casos mais comuns que levam esses animais ao veterinário são estomatites, que são lesões na boca, queimaduras e feridas na pele por erros de manejo, de acordo com Renato.