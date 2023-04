Clinvet oferece experiência e estrutura

Com mais de 30 anos de experiência e pioneirismo em Americana, a Clinvet cuida de cada cão e gato com amizade e carinho. A ampla formação do veterinário Dr. Alexandre M. Longhi e o completo centro de atendimento da clínica veterinária permitem ações rápidas para ajudar na saúde e qualidade de vida dos pacientes, que são tão amados por seus tutores.

A estrutura da Clinvet, na Avenida Campos Sales, conta com 700 metros quadrados e inclui um equipado centro cirúrgico – Foto: Marcelo Rocha – Libeal.JPG

A estrutura com 700 m² localizada na Avenida Campos Sales, em Americana, inclui centro cirúrgico equipado com todos os aparelhos necessários. Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas, aplicação de vacinas, internações e exames como raio-X, ultrassonografia, endoscopia e eletrocardiograma. A clínica ainda oferece serviços de estética animal, com banho e tosa, e a facilidade do táxidog para o transporte dos pets.

Longhi atende às especialidades de clínica médica geral, ortopedia, oftalmologia, cirurgias gerais, oncologia e dermatologia com seriedade, ética e comprometimento.

O médico veterinário se dedica ao cuidado dos animais há mais de 35 anos e, além de ser especialista em diversas áreas, dispõe de estrutura para definir diagnósticos e conduzir tratamentos imediatamente, assim o paciente ganha tempo e tem o sofrimento reduzido.

Dr. Alexandre e a cadela Pithula, de 12 anos, operada por ele de um câncer – Foto: Arquivo Pessoal

Dentre os casos mais recentes, Longhi destaca a cirurgia bem-sucedida da cadela Pithula, de 12 anos, para retirada de um tumor na face, através do CAMVOA (Centro de Atendimento Médico Veterinário de Oncologia Animal), no dia seguinte ao da realização da tomografia, em junho de 2022.

“A cirurgia era de alto risco, pois o tumor era muito grande e já estava nela há muitos meses, além da idade da Pithula”, contou. “Fizemos com anestesia inalatória no equipado centro cirúrgico da Clinvet. Hoje ela está curada, venceu o câncer. Está ótima e já ganhou peso”, comemora.

Clínica Veterinária Clinvet

Endereço: Av. Campos Sales, 1360 Jardim Girassol, Americana

Av. Campos Sales, 1360 Jardim Girassol, Americana Telefone: (19) 3461-7549 / (19) 3462-7635

(19) 3461-7549 / (19) 3462-7635 E-mail: clinvetamericana@gmail.com

clinvetamericana@gmail.com Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h / Sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h

Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h / Sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h WhatsApp: (19) 99788-8886

(19) 99788-8886 Facebook: /ClinvetAmericana

/ClinvetAmericana Instagram: @clinvet_veterinaria_americana

