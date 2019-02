CIEE disponibiliza curso online de Libras gratuito

O CIEE, por meio do programa Saber Virtual, está com inscrições abertas para um curso online gratuito de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), em parceria com a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (Universidade de São Paulo). A autoria do curso é do Prof. Dr. Felipe Venâncio Barbosa.

Ministrado em um ambiente virtual de aprendizagem, o curso permite que os alunos entendam conceitos básicos e também o contexto histórico da surdez no Brasil e no mundo. A carga horária é de 40 horas e contempla questões sobre o oralismo, comunicação total e sintaxe. Por fim, são apresentados temas envolvendo políticas públicas relacionadas à língua de sinais.

“Por meio desta parceria com a USP, podemos oferecer ao nosso público o curso de Libras, que oferece a oportunidade das pessoas se comunicarem com o mundo, respeitando as diferenças. Nosso intuito é sempre promover condições que estimulem a busca pelo conhecimento, propiciando o desenvolvimento pessoal e profissional”, disse Rosa Simone, supervisora de Conteúdo do CIEE.

Para acessar o curso, totalmente gratuito, acesse: https://portal.ciee.org.br/estudantes/saber-virtual/.