Cia do Milho está presente em feiras da região

Unindo tradição e produção caseira, a Cia do Milho marca presença nas feiras da região com um cardápio repleto de delícia de milho direto da roça. Além das clássicas receitas, a barraca também investe em pratos da cultura popular e em novidades criativas.

Semanalmente, a Cia do Milho recebe um carregamento de espigas de sítios da região. Proprietários da empresa, Solange Martins dos Anjos e Lindomar Zambate Moreira se encarregam pessoalmente de ralar o milho para a fabricação caseira do cural e da pamonha. Para a produção dos pratos, contam com o trabalho de uma chefe de cozinha formada em gastronomia.

É possível encontrar na barraca da Cia do Milho os tradicionais cural, pamonha, suco de milho, bolo cremoso, canjica e cuscuz. Mas ela também oferece opções como escondidinho com “purê” de milho, e nos meses de inverno o caldo de quenga, de costela e caldo verde.

O cardápio também se renova com novidades como o bolo de milho de piscininha e o poke de milho. O tradicional prato hawaiano ganhou contornos caipiras com os acompanhamentos da Cia do Milho. É possível escolher entre bolonhesa ou frango; bacon ou calabresa; azeitona, cogumelo champignon ou tomatinho cereja; queijo chedder , catupiry ou queijo fresco; batata palha ou cebola crispy, tudo sob uma camada de milho direto da roça.

A Cia do Milho tem 18 anos de atuação nas feiras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Cosmópolis, e conta com um quadro de colaboradores para oferecer o melhor atendimento. Trabalhando durante a semana e também aos sábados e domingos, os sabores da Cia do Milho fidelizaram os clientes.

1 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

2 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

“É muito gostoso quando chegam te chamando pelo nome, temos um contato particular com o cliente. Conheço pessoas que há 18 anos vão todo sábado na feira. Muitos comentam que um diferencial é que oferecemos um cardápio bem amplo”, contou a empresária Solange. “Eu amo a minha feira”, finalizou a proprietária.

Cia do Milho – Dias de Feira

Terça-feira: Rua Chavantes, Nova Americana – Americana

Rua Chavantes, Nova Americana – Americana Terça-feira: Praça Dr. Fernando Costa, Vila Cordenonsi – Americana (feira noturna do Cemitério da Saudade)

Praça Dr. Fernando Costa, Vila Cordenonsi – Americana (feira noturna do Cemitério da Saudade) Quarta-feira: Av. Centenário Dr. Paulo de Almeida Nogueira, Centro – Cosmópolis (feira noturna)

Av. Centenário Dr. Paulo de Almeida Nogueira, Centro – Cosmópolis (feira noturna) Quinta-feira: Rua Joaquim Pupo, Vila Dainese – Americana

Rua Joaquim Pupo, Vila Dainese – Americana Sábado: Rua do Alumínio, Jardim Pântano – Santa Bárbara d’Oeste

Rua do Alumínio, Jardim Pântano – Santa Bárbara d’Oeste Sábado: Parque Tom Leite – Rua Curitiba, Cidade Nova 2 – Santa Bárbara d’Oeste

Parque Tom Leite – Rua Curitiba, Cidade Nova 2 – Santa Bárbara d’Oeste Domingo: Av. Tiradentes, Centro – Santa Bárbara d’Oeste

Av. Tiradentes, Centro – Santa Bárbara d’Oeste Domingo: Rua Dr. Campos Sales, Centro – Cosmópolis

WhatsApp: (19) 99255-7477

Facebook: /ciadomilhoamericana

Instagram: @cia_do_milho

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.