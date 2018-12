Catriona Gray, das Filipinas, é a nova Miss Universo

A candidata das Filipinas, Catriona Gray, é a nova vencedora do concurso Miss Universo. Ela foi eleita em evento realizado em Bangcoc, na Tailândia, já na madrugada desta segunda-feira (17), levando-se em conta o horário de Brasília.

Foto: Reprodução / Facebook

Na final do concurso, ela disputou com a representante da Venezuela, Sthefany Gutierrez, que ficou em terceiro lugar e, em seguida, na última decisão, venceu Tamaryn Green, da África do Sul, ficando com a coroa de Miss Universo. Também estiveram no top 5 as representantes de Porto Rico e Vietnã.

A Miss Brasil 2018, Mayra Dias, do Amazonas, conseguiu passar para o top 20 da disputa, mas foi eliminada na seleção seguinte, que levou as candidatas eleitas no top 10 para mais uma fase eliminatória.