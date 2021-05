Vida longa às suculentas com cuidados na dose certa

Os cactos conseguem suportar temperaturas de 40° no deserto e períodos prolongados sem água. Apostando na alta resistência desse tipo de planta, muita gente com a rotina apertada e sem muito tempo para a manutenção adota uma suculenta para cultivar em casa.

Não raro, a espécie, que suporta as mais severas condições climáticas do planeta, acaba não aguentando muitas semanas nas mãos de um iniciante. A situação gera desânimo, e muita gente desiste logo na primeira tentativa.

A verdade é que as suculentas são misteriosas e cheias de segredos. São resistentes sim, mas precisam de doses certas dos elementos naturais para desabrochar em toda sua potência.

Fernanda mantém uma página no Instagram com dicas fáceis e práticas para plantas – Foto: Divulgação

Com a ajuda da engenheira ambiental e paisagista Fernanda Dagrela, a Revista L desvendou os principais segredos do cultivo das suculentas. A profissional mantém uma página no Instagram, a @ferdagrela, com dicas fáceis e práticas para plantas. Fernanda defende que o cultivo de plantas é uma prática que faz bem para a alma.

“As suculentas contribuem muito para um ambiente mais aconchegante, trazem sensação de paz. Se você está muito estressado, trabalhando em home office, na hora que vai para o seu cantinho, toma uma xícara de café e está em contato com a planta, é muito bom! Traz uma energia muito positiva”, garante Fernanda.

Um lugar ao sol

O primeiro segredo que você precisa saber para o cultivo das suculentas é que 80% das espécies vendidas em floriculturas e supermercados demandam exposição solar frequente para crescerem saudáveis.

É bem fácil identificar quando a planta está sentindo falta de luz. Ela cresce toda esticada, torta, perde seu formato original e as folhas ficam muito espaçadas. “A planta cresce assim porque ela vai em busca de luz, é um sinal que está no local errado”, explicou Fernanda.

Suculentas – Foto: Adobe Stock

Para saber se a sua suculenta é de sol ou de sombra, basta observar algumas características. As que precisam de bastante incidência solar normalmente apresentam um verde mais claro ou tonalidades mais coloridas, como vermelho e roxo. Além disso, as folhas são mais largas e gordinhas.

Já a suculenta de sombra geralmente tem uma coloração de verde mais escuro. As folhas são mais finas, pontudas e durinhas.

O que fazer se você comprou uma planta de sol, mas ela fica em ambiente fechado? “Coloque todo o dia para tomar um banho de três a quatro horas de sol, pelo menos”, orienta a paisagista.

Água fresca

Outro segredo para ter suculentas saudáveis e bonitas é acertar a mão na irrigação. Fernanda explicou que o erro mais comum envolvendo a espécie é exagerar na rega. Os sinais mais comuns de umidade excessiva são a queda de galhos e folhas, além do surgimento de um tom mais amarelado.

“As suculentas têm a capacidade de armazenar água em caules e folhas, por isso têm as folhas mais gordinhas. Esse é o motivo pelo qual não são tão exigentes com a irrigação”, explicou a profissional.

Mesmo sendo uma espécie resistente ao deserto, as suculentas também precisam receber água. A falta de umidade vai deixar as folhas murchas e enrugadas, podendo resultar na morte da planta.

Fernanda disse que não existe uma regra para a irrigação das suculentas, já que a necessidade muda entre as espécies e até mesmo de acordo com a estação. No verão e na primavera, por exemplo, a paisagista recomenda a rega a cada 7 ou 10 dias. Já no outono e no inverno, é possível demorar um pouco mais de tempo.

O recomendado é colocar a metade do dedo indicador dentro do vaso e sentir as condições da terra. Se ainda apresentar alguma umidade, não é preciso regar; caso já esteja seca, o indicado é molhá-la.

Cuide da base!

O terceiro segredo desvendado por Fernanda foi a importância da terra onde a suculenta se nutre. É preciso que o substrato seja de alta qualidade para que a planta encontre nela tudo que precisa.

Suculentas – Foto: Adobe Stock

“Às vezes, a pessoa acaba comprando uma planta que parece lindona na floricultura, mas traz para casa e começa a morrer. A pessoa acha que a culpa é dela, mas às vezes o substrato que não está muito legal”, avisou a paisagista.

Portanto, é preciso analisar o aspecto da terra já na hora de comprar a planta. Caso seja muito vermelha ou dura, é possível que seja de baixa qualidade e não tenha boa drenagem. Isso significa que o substrato é mais duro e compactado, dificultando o crescimento das raízes.

Mesmo que a terra esteja bonita, é recomendado que depois de três ou seis meses da compra seja feito o replante da suculenta. Isso ajuda a planta a ter mais espaço para se desenvolver. Nesse momento, a dica é preparar um substrato rico para oferecer muitos nutrientes.

Confira a receita da Fernanda Dagrela: