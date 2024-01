Idealed: variedade e qualidade em soluções para iluminação

Em um momento em que produtos de baixa qualidade e sem garantias são maioria no mercado, a Idealed, em Americana, se destaca oferecendo grande variedade de soluções para iluminação, com projeto luminotécnico e consultoria integrando o processo de compra, condições de pagamento flexíveis, atendimento pós-venda e profissionalismo do início ao fim.

A Idealed oferece projeto luminotécnico e consultoria durante o processo de compra – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Diversidade de fitas de LED, lustres, arandelas, lâmpadas e abajures das principais marcas – como Save Energy, Stella, New Line, Bella, Madelustre, Lampluz, Foco Metallo, Gaya e Interlight – estão entre os produtos vendidos na loja, escolhidos pela qualidade, durabilidade e estética. Há lustres exclusivos, em diferentes estilos e materiais, inclusive feitos à mão, abajures sofisticados em cerâmica, pedras, murano e madeira e até mesmo luzes para ‘quarto gamer’ e efeitos diferenciados. A Idealed também vende por catálogo.

O profissionalismo do casal de empreendedores Susan e Said Azar é explícito em todas as fases do atendimento – Foto: Claudeci Junior_Liberal

O profissionalismo do casal de empreendedores Susan e Said Azar é explícito em todas as fases do atendimento, assim como a lealdade, senso de justiça e busca por excelência na empresa familiar. Eles estão dispostos a mostrar as melhores opções do mercado e explicar tudo o que é preciso saber para acertar nas escolhas em iluminação para a imóveis residenciais, comerciais e empresariais. Além disso, todas as peças vendidas possuem garantia de fábrica e podem ser trocadas na loja.

Endereço: Rua Iacanga, 1282, Vila Molon – Americana

