Vantagens em se instalar gás encanado na sua casa

A instalação de gás encanado é comum em apartamentos e condomínios, mas ela também tem ganhado popularidade nas casas, podendo ser utilizada no fornecimento de gás para o fogão ou até mesmo no aquecimento de chuveiros, pias, lavatórios, piscinas e churrasqueiras, entre outros.

Para entender melhor como funciona esse sistema, primeiro é necessário saber as principais diferenças entre o gás encanado e o gás que vai no botijão.

Entre os usos do gás encanado nas residências estão fogão, aquecimento de chuveiros, pias, lavatórios, piscinas e churrasqueiras – Foto: Adobe Stock

Quem explica melhor é o engenheiro mecânico da Etecnogás Comércio e Serviços, Felipe Willian da Silva. Segundo ele, o gás que vem da rua e é canalizado, é o GN (Gás Natural). Já o gás que é comercializado nos botijões, é o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

Quando o gás é canalizado, o engenheiro explica que não é necessária a troca do vasilhame, pois o fornecimento é contínuo e as residências são abastecidas pelas distribuidoras, por meio de tubulações subterrâneas.

Esse é um ponto que diferencia o gás encanado do botijão: a troca constante. Os vasilhames de GLP passam por um processo de logística de envasamento e distribuição para revendas e consumidores finais, e precisam ser trocados assim que acaba o produto.

Por estar dentro de tubulações subterrâneas e não ser visível dentro da casa, o gás encanado não ocupa espaço no ambiente e, por isso, não interfere no design ou decoração dos espaços. Na cobrança, ele possui um medidor que permite a leitura do consumo mensal. O consumidor paga o valor proporcionalmente ao uso, o que pode ser uma vantagem quando o assunto é economia.

“Ambos os gases são inflamáveis e necessitam de atenção, conhecimento e responsabilidade no manuseio e instalação”, diz Felipe. Portanto, é necessário um profissional habilitado para executar qualquer serviço em relação a eles.

“Os dois gases não têm odor no estado natural, o cheiro característico é inserido por segurança para identificar possíveis casos de vazamento”, explica o profissional.

Dicas do profissional

É mito ou verdade que o gás encanado no fogão permite o cozimento mais rápido dos alimentos?

Mito. Não haverá interferência do gás encanado no cozimento dos alimentos, pois quem dita o tempo é a potência do queimador e não o tipo de gás.

Como saber se o encanamento precisa de reparo?

É necessário contratar uma empresa especializada para realização de teste de estanqueidade e vistoria em todo o sistema de gás. Esse teste visa localizar de forma preventiva um possível problema no encanamento.

É preciso fazer reformas para colocar gás encanado na residência?

O indicado é que a tubulação para receber os gases seja feita durante a construção para não comprometer a estética da obra. Entretanto, é possível em alguns casos que a tubulação fique externa e/ou aparente.

Fonte: Felipe Willian da Silva, engenheiro mecânico da Etecnogás