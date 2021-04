Revestimento totalmente branco transmite pureza e luminosidade

Ambientes monocromáticos estão em alta e, para a criação de um espaço Total White, a Roca Cerámica apresenta um de seus lançamentos para 2021: a linha Koronis, um porcelanato com o branco mais puro.

“Além de permitir a criação de ambientes totalmente brancos, ela pode ser composta com elementos quentes, coloridos ou envelhecidos, criando pontos de destaque e contraste”, afirma Christie Schulka, marketing manager da empresa.

Linha Koronis também pode ser utilizada na criação de bancadas – Foto: Divulgação

Sinônimo de inovação e alta tecnologia, a linha está disponível no acabamento acetinado e Micro Crystal, e traz a pureza em peças de SuperFormato, com 100 x 200 e 120 x 250 cm. “Investimos em maquinários up to date que nos permitiram fabricar uma peça 100% branca, sem nenhum tipo de interferência, em grandes dimensões”, indica Christie.

“Acreditamos que os SuperFormatos seguem como tendência mundial e apostamos em tamanhos inteligentes, que trazem soluções perfeitas para todo tipo de obra”, diz Christie.

O tamanho 100 x 200 cm, por exemplo, é extremamente indicado para reformas em apartamentos, pois traz a altura limite para que uma peça possa ser transportada por elevador, evitando a necessidade de içamento. Sua pequena espessura, de apenas 7 mm, garante ainda facilidade no transporte e aplicação.

O formato maior, de 120 x 250 cm, por sua vez, apresenta a altura mais comum do pé-direito brasileiro, dispensando a necessidade de cortes e evitando descartes comumente gerados em obra.

“Nossos revestimentos podem ainda ser explorados na criação de mobiliários, como tampos de mesa e bancadas”, indica Christie. São peças versáteis, de alta performance e fácil limpeza, perfeitas para todo tipo de ambiente.