O studio do arquiteto: tendência cosmopolita

Um novo conceito de moradia, os studios têm se multiplicado em grandes cidades como São Paulo, onde a vida pede a praticidade de ter espaços pequenos, mas completamente otimizados para se viver. Propriedade do arquiteto André Zazeri, de Americana, no bairro paulistano da Consolação, este apartamento de 35 metros quadrados é um exemplo dessa tendência imobiliária.

Cosmopolita, apartamento possui cozinha, estação de trabalho, sala de estar e dormitório completamente otimizados e integrados; decoração privilegia tons neutros, com pequenos pontos de cor e madeira natural – Foto: Favaro Jr

“As construtoras estão apostando muito neste novo conceito. Elas optam pelos studios e, como reduzem a metragem da moradia, apostam em uma ampla área de lazer. No edifício há uma piscina com tamanho bastante convidativo, uma academia completa, sauna, lavanderia coletiva e até supermercado”, detalha o profissional, que está à frente do escritório AZ Arquitetura, juntamente com o arquiteto Michael Felipe.

Segundo ele, o novo conceito também deve chegar ao interior do estado nos próximos anos. “Principalmente com a demanda de pessoas que trabalham e vão para a casa apenas para dormir, praticamente, e no final de semana têm a necessidade de lazer”, afirma.

O studio tem uma entrada única e, a partir dela, a visão de todo o imóvel: à direita, cozinha compacta e estação de trabalho; à esquerda, mesa para jantar e dormitório; e no fundo, sacada fazendo as vezes de sala de estar.

A marcenaria grafite se faz presente em todo o imóvel, especialmente na cozinha, que é revestida por pastilhas. Voltada para refeições rápidas, ela é equipada com microondas, cooktop, coifa e geladeira. “Neste tipo de moradia, a maioria das pessoas não cozinha, pede comida de fora e tem a cozinha como um apoio mesmo”, explica o arquiteto.

As refeições são feitas na mesa, que comporta duas poltronas de couro marrom, além de outras duas banquetas escondidas. À esquerda da mesa, há um banheiro com pia externa e espelho, cuja bancada serve também de apoio para uma bandeja-bar.

A varanda foi integrada aos demais ambientes do studio e forma uma sala de estar com vista para a cena urbana de São Paulo; novo conceito de moradia, studios devem se tornar cada vez mais populares, segundo arquiteto e proprietário do imóvel

Na varanda, o conjunto de persianas, quando fechado, serve como um blackout e o tapete agrega ainda mais aconchego ao espaço. Decoração funcional, especialmente em espaços pequenos, o baú guarda roupas de inverno ou roupas de cama

As portas espelhadas do armário ajudam a dar amplitude ao dormitório; para acrescentar cor ao espaço, uma mesa lateral verde-bandeira serve de suporte para um abajur, que contribui para uma iluminação cênica e confortável

Estante delimita os ambientes e abriga utensílios e objetos decorativos respeitando os tons neutros ou amadeirados do espaço; ela também camufla a barra de metal que sustenta o aparelho de TV

A estação de trabalho é um ambiente fundamental na atualidade, e que demanda atenção em seu planejamento, segundo o arquiteto. “As pessoas ainda estão trabalhando em home office, e podem ter reuniões on-line. É extremamente importante ter um espaço organizado, com um visual interessante por trás, para que você não mostre nada da sua intimidade também”, aponta ele.

A estante assume a função de um biombo, dividindo os ambientes e servindo como apoio para utensílios e objetos decorativos, além de vasinhos com plantas naturais. Outra função dela foi camuflar o suporte da TV, que permite que o aparelho, posicionado em frente à cama do casal, seja rotacionado também para quem está na varanda.

No quarto, há um painel para cabeceira, papel de parede que remete ao cimento queimado e mesas laterais de apoio.

“Tentamos otimizar todos os espaços. As mesas de apoio servem como mesas de cabeceira e fazem a divisão entre sala e quarto. Os armários do quarto foram espelhados para dar uma sensação de profundidade e amplitude, técnica muito usual quando trabalhamos com áreas pequenas”, explica Zazeri.