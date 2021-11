O sonho do apartamento na praia: 4 dicas para decorar o imóvel e não estourar o orçamento

28 out 2021 às 14:11 • Última atualização 28 out 2021 às 14:12

Arquitetas mostram como executaram reforma em imóvel de 55m², tornando-o mais amplo, funcional e com um décor inspirado no clima praiano

Um dos sonhos que nutrem nosso coração é aquele chamado apartamento na praia: endereço para aproveitar as temporadas de verão ou dar aquela escapada da correria durante finais de semana ou feriados prolongados. A felicidade da aquisição do imóvel vem acompanhada pela dúvida: como montar e como decorar?

“Independentemente da área disponível, o projeto de arquitetura de interiores precisa transmitir as sensações que buscamos quando saímos do nosso lar principal para estar pertinho da praia. Relaxamento, leveza, descontração e frescor devem fazer parte das escolhas”, explica Bianca Atalla, sócia de Fernanda Mendonça no escritório Oliva Arquitetura.

Experientes, a dupla de arquitetas acabou de finalizar a reforma de um imóvel de 55 m² localizado em de Santos, litoral Sul de São Paulo. A obra renovou a história do apartamento, que já fazia parte da vida do proprietário desde os tempos em que saiu da capital paulista para cursar sua graduação na cidade praiana. Com mudanças significativas na planta, Bianca e Fernanda promoveram a integração da área social entre sala de estar, jantar e cozinha. Junto a isso, imprimiram um clima de jovialidade com o uso de tons mais expressivos, como a calma do azul e o quente atribuído ao laranja.

Projeto: Oliva Arquitetura

Inspiradas no projeto que realizaram, a seguir, acompanhe as dicas preparadas por elas para compor a decoração de apartamentos na praia:

1 – Otimização dos espaços por meio da integração dos ambientes

Em plantas menores, como esse apto de 55m² projetado pelas profissionais da Oliva Arquitetura, vale a premissa de que ‘todo centímetro faz a diferença’. Assim, eliminar paredes e integrar ambientes oferece muitas vantagens. Nessa planta, a cozinha alçou status de área social e a circulação tornou-se muito mais gostosa e confortável. “Sem dúvidas, nossa decisão de demolir as paredes originais resultou em um imóvel muito mais agradável”, revela Fernanda.

Nessas otimizações, surgiu também a ideia do banco de concreto que percorre todo perímetro da parede onde está presente. Além de decorar e atuar como assentos extras para moradores e visitantes no estar, ele complementa as posições da mesa de jantar, propiciando também mais fluidez na circulação do imóvel.

“Junto com esse respiro, a solução é multiuso, já que serve de apoio como rack para a TV, que tem os equipamentos dentro do nicho que encaixamos em sua parte inferior. Sem contar que dá super certo essa triangulação com quem está sentado na poltrona e no sofá”, detalha Bianca.

2- Soluções e praticidade

Criatividade e praticidade devem nortear as soluções trazidas para o projeto. No capítulo piso, entrou em cena as vantagens do piso porcelanato, que substituiu o taco que estava no apartamento reformado pelas profissionais da Oliva. Fernanda relatou que, em um primeiro momento, pairou uma dúvida sobre a reforma do piso antigo.

“A decisão foi muito bem racionalizada, já que levamos em conta o fato de o imóvel estar localizado em frente à praia. Com a areia, que invariavelmente chega nos sapatos e no corpo e se acumula nos vãos, a demanda por manutenção é grande”, esclarece Fernanda. “Não tem praticidade e relação custo x benefício melhor que o porcelanato, ainda mais para um imóvel de veraneio”, complementa.

Para os mobiliários, a recomendação é descomplicar e trabalhar com peças práticas e com características bem definidas. Em um apartamento na praia, a rotina difere-se do endereço principal – um argumento que contribui para equalizar também a questão financeira.

“É possível encontrar boas soluções sem a necessidade de investir um valor semelhante para a montagem da morada de todos os dias”, destaca Bianca.

Na mesa de jantar, por exemplo, o tampo de vidro sobreposto à madeira reflete um cuidado adicional para a conservação do móvel, sem a preocupação de danificar com facilidade.

“Consideramos que em uma casa de praia não dá para ficar ‘paranoico’ com manutenção do mobiliário, até porque muitas vezes trazemos pessoas que não estão em nosso contexto do dia a dia”, avalia.

Otimizar materiais também é uma boa saída para o projeto. Para revestir cozinha e banheiro, as profissionais optaram pelo revestimento subway tile branco. Além do estilo retrô com ares modernos, a definição contribuiu para a unidade do projeto e a economia por comprar um volume maior do mesmo material.

Na nova planta do imóvel, a pedido do morador, a área de serviço não foi considerada, ganhando mais espaço para a sala. Embora a intenção do proprietário não seja lavar as roupas durante a estadia no apartamento da praia, Bianca e Fernanda sugeriram promover uma infraestrutura de elétrica e hidráulica para uma possível mudança de planos no futuro. Para tanto, o conceito de uso flexível foi trazido para o banheiro executado com marcenaria planejada e que dispõe de uma espécie de nicho de marcenaria onde é possível instalar uma lava-roupa.

“Embora, em um primeiro olhar possa não parecer, o vão interno oferece profundidade para esse uso”, detalha Fernanda.

3 – Um décor agradável e com a atmosfera de praia

Combinado com o conceito de um apto bem ventilado – contribuindo para a durabilidade do projeto –, o apartamento de praia viabiliza um décor com frescor, leveza, alegria e com a presença de cores. Nas paredes, a pintura foi a técnica escolhida.

Em um mix que agregou portas na cor laranja queimado e o azul – presente na sala e na meia parede que corresponde às cabeceiras dos dois dormitórios –, a graciosidade da técnica do tie dye deixou ainda mais impactante o espaço da área social.

“Adoramos esse destaque, pois nosso intuito era trazer algo diferente dos demais acabamentos utilizados e trazer novos ares. Ficou super alinhado com a proposta de refúgio de praia”, diz Bianca.

Nos dormitórios, o pensamento de que ‘menos é mais’ favoreceu a proposta de ambientes bem ventilados e otimizados. A meia parede da cabeceira é arrematada pela madeira e os armários abertos foram escolhas acertadas para evitar o desconforto de mofo nos períodos em que o apto estiver fechado.

4 – Montagem do apartamento

Na elaboração do imóvel, cai muito bem reaproveitar peças em bom estado! Antes de iniciarem a reforma, as arquitetas fizeram um balanço para classificar o que poderia ser incorporado ao novo décor. Cadeiras, banquinhos, móveis laterais dos dormitórios e eletrodomésticos como refrigerador, fogão e micro-ondas ganham um novo visual quando incorporados em um outro contexto. Economizar é fundamental!

“É possível sim fazer uma reforma impactante com custo reduzido e vivenciar essa felicidade de estar na praia sempre que desejar. Compramos apenas os móveis que eram necessários e distribuímos de acordo com a proposta de cada ambiente.”, finalizam Bianca e Fernanda.