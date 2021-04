Mármore, madeira e iluminação adequada

O uso da madeira confere modernidade ao ambiente, com um toque de brasilidade - Foto: Divulgação

Aconchego, elegância e sofisticação, são essas as sensações que a junção do mármore com a madeira e uma boa iluminação podem causar. Quando o assunto é revestimento, nada revela maior bom gosto do que o mármore. A pedra nobre enriquece qualquer ambiente e nunca sai de moda.

Podendo ser utilizado em diferentes tonalidades como branco, cinza, preto, o mármore se tornou peça chave em diversos projetos em que a ideia principal é transmitir estilo e luxuosidade. Denise Zuba, arquiteta em Brasília, explica que móveis e painéis de madeira são boas opções para complementar o mármore, levando brasilidade ao ambiente e agregando sensação de bem-estar.

A iluminação também é outro ponto que merece destaque nessa composição. Sem grandes luminárias, é possível criar ambientes claros e confortáveis. “As fotografias, obras de arte e objetos escolhidos são importantes para dar requinte e aconchego ao ambiente”, complementa Zuba.

Mármores de diferentes tonalidades compõem o espaço, deixando o ambiente sofisticado – Foto: Divulgação

Esses componentes são ideais para clínicas e consultórios, por isso, Denise optou por usá-los no projeto da Clínica Corporeum, em Brasília. A maior inspiração foi mesmo o desafio em fazer um ambiente muito especial para ser compatível com a aparelhagem, tratamento e atendimento oferecido pela clínica”, comenta a arquiteta.

“Definitivamente, a decoração de maior destaque é o formato de “gift box”, que é um design exclusivo idealizado por Denise”, comenta Raquel Santiago, dona da clínica. Denise explica que “a ideia é deixar claro que o bem-estar, a beleza e a saúde dos clientes é o maior presente que podem receber”.