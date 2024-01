Grupo Futura Marmoraria e Lajes: excelência em fazer bem feito e bons nos negócios

Na Marmoraria do Grupo Futura, o cliente pode contar com um atendimento atencioso, ágil e transparente, visando o máximo de qualidade em cada etapa

Pedras naturais como mármores, granitos, ônix e limestone são exclusivas, carregadas energeticamente e possibilitam ambientes com beleza e personalidade únicas. Já pedras industrializadas, como o quartzo ou dekton são ultra-resistentes, estão disponíveis em diversas cores e substituem com facilidade as opções naturais na arquitetura e decoração de cozinhas, áreas gourmets, piscinas, banheiros e lavanderias.

Na Marmoraria do Grupo Futura, desde o primeiro contato, passando pelo projeto, até a instalação das peças, o cliente pode contar com um atendimento atencioso, ágil e transparente, visando o máximo de qualidade em cada etapa.

Além de tirar todas as dúvidas que possam surgir neste processo, com proximidade e liberdade, o cliente tem a possibilidade de visitar o showroom para tomar suas decisões e até conhecer a fábrica, escolher as chapas que serão trabalhadas e assim garantir total segurança e conforto ao fechar o negócio.

A empresa familiar tem mais de três décadas de experiência oferecendo produtos e serviços para lajes e está consolidada neste mercado. Há cinco anos, os primos Alexandre Rodrigues da Silva e Danillo Dias resolveram ampliar e renovar a atuação da empresa para o segmento de marmoraria, com pedras ornamentais sintéticas e naturais, nacionais e importadas.

Atualmente, a Marmoraria do Grupo Futura coleciona clientes de alto padrão em cidades como Campinas, Valinhos, Vinhedo e Jundiaí e investe em maquinários modernos e equipe capacitada, visando aperfeiçoar produtos e serviços, com produtividade e qualidade crescentes.

A equipe está aberta a parcerias com profissionais da área, arquitetos e decoradores.

Em breve, o Grupo Futura também contará com um novo espaço para agregar funções administrativas, produção de mármore e showroom para atendimento aos clientes, inclusive com exposições de pedras.

Grupo Futura Marmoraria e Lajes

Endereço: Rua do Ósmio, 1713, Jd. Mollon – Santa Bárbara d’Oeste

(19) 3199-0440

(19) 3199-0440 E-mail: marmoraria@futuragrupo.com.br

futuramarmoraria.com/lajesfutura.com.br

@marmoraria.futura @grupo.futura

