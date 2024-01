Fyne & Silmara Camargo, uma parceria perfeita

A Casa Cubos é um marco na parceria entre as profissionais Sandra Diniz, designer de interiores e proprietária das lojas Fyne, e Silmara Camargo, designer de interiores do escritório Pedro e Silmara Camargo Engenharia & Projetos.

Antes da entrega do imóvel aos proprietários, é feita a escolha cuidadosa de cada móvel e dos itens decorativos, todos de altíssima qualidade. “Quando iniciamos a etapa da decoração de interiores, a empresa Fyne, com o apoio da Sandra, foi fundamental para encontrarmos os melhores produtos para materializar o que estava no projeto virtual. Foi muita pesquisa junto à Fyne, que atendeu todas as fases da decoração. Tudo ficou muito bonito. O resultado foi incrível”, avalia Silmara Camargo, do escritório Pedro e Silmara Camargo Engenharia & Projetos.







Pronta para morar: casa projetada pelos profissionais do escritório Pedro e Silmara Camargo Engenharia & Projetos foi finalizada com móveis, decorações e itens de cama, mesa e banho da Fyne – Foto: @luzrefletida

“A Casa Cubos é um projeto que mostra o que a Fyne oferece hoje: uma experiência completa que vai além da decoração. Silmara é uma pessoa incrível que realiza sonhos. Havia muitas expectativas para este projeto e tivemos uma ótima experiência”, conta Sandra.

Viva a experiência Fyne

A loja Fyne em Piracicaba é sucesso absoluto desde a inauguração em 2020, com mais de 1.500 m² de área construída – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Um lar mobiliado, decorado e pronto para receber sua família com aconchego e sofisticação. À altura desta grande conquista, a Experiência Fyne envolve bons momentos, ampla gama de produtos de marcas exclusivas e de alto padrão e uma equipe comprometida em atingir a perfeição em cada projeto.

Criado em Americana, em 2013, o Grupo Fyne conta com quatro lojas na região. Sons, aromas, móveis finos com design assinado, objetos, adornos e utilidades para o lar passam por uma criteriosa curadoria e criam ambientes capazes de ativar os sentidos e provocar bem-estar em quem circula pela Fyne.

A Fyne coloca à disposição de seus clientes produtos de marcas exclusivas e renomadas, como a Natuzzi, italiana que tem mais de 60 anos de história no mercado de estofados.

O Grupo Fyne também possui frota e estrutura de entrega para todo o Brasil. Cada produto é entregue com profissionalismo e pontualidade, características que continuam no atendimento pós-venda. “Temos muito orgulho das lojas grandiosas, do conceito que construímos e da experiência Fyne que entregamos”, destaca Sandra Diniz Rosa Viana, que está à frente do Grupo Fyne juntamente com o marido Alfredo Rosa Viana.





Lojas Fyne: cada móvel, objeto decorativo e utilitário é cuidadosamente selecionado; juntos compõem a ambientação especial da Experiência Fyne – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Família Fyne Leonardo Maniezzo,Juliana Maniezzo, Maria Eduarda Viana, Alfredo Rosa Viana e Sandra Diniz Rosa Viana – Foto: Alexandra Thomann

FYNE PIRACICABA

Endereço: Av. Carlos Botelho, 65 – Piracicaba

Contato: (19) 99966-0201

FYNE CASA

Endereço: Rua Panamá, 33 – Americana

Contato: (19) 98260-0000

FYNE DECOR

Endereço: Av. São Jerônimo, 120 – Americana

Contato: (19) 99283-9986

FYNE CONCEPT

Endereço: Rua Fortunato Faraone, 530 – Americana

Contato: (19) 98402-0272

Site: loja.fyne.com.br

Facebook: fyneoficial

