Dez espécies que fazem bonito na decoração

Conhecido por ditar tendências, o e-commerce novaiorquino de plantas e flores 1800Flowers elegeu o girassol a flor do ano de 2021. Já o título de planta do ano ficou para a maranta leuconera. Segundo o site, a escolha se dá ao fato de que elas representam felicidade e gratidão.

Girassol – Foto: Adobe Stock

A “postura ereta” da flor amarela é destacada e o fato de ela ser conhecida por seguir o ciclo do sol ao longo do dia, além de ser associada a sentimentos como a lealdade. Outro motivo é a sua capacidade para atrair insetos polinizadores, o que é fundamental para a preservação da biodiversidade.

Quem quer ter a flor em casa pode mantê-la em um vaso ou canteiro. O girassol gosta da terra úmida, nem seca nem molhada demais, e rica em composto orgânico. Também gosta de bastante sol direto.

Maranta – Foto: Adobe Stock

A Maranta é lembrada como a “planta da oração” ou “planta que reza”, pois suas folhas se movimentam para cima no período da noite. Outro apelido é maranta-pena-de-pavão, devido ao formato e às cores das folhas.

A espécie nativa de região tropical também se popularizou entre os “pais e mães de plantas” por ter manutenção fácil e boa adaptação em ambientes internos.

Separamos mais espécies que têm tudo para serem tendência e fazerem sucesso neste ano, confira:

Aglaonema Lawan – Foto: Adobe Stock

Aglaonema Lawan

Seguindo a tendência das folhagens coloridas, em tons de verde e rosa, ela tem fácil manutenção e adaptação a espaços internos. De tamanho médio, gosta de receber bastante luz indireta, solo úmido e água borrifada nas folhas.

Pilea – Foto: Adobe Stock

Pilea

Pilea peperomioides, também conhecida como planta-chinesa-do-dinheiro, planta-da-amizade e até planta-panqueca, ela é bastante cultivada em vasos e vive bem à meia-sombra, próxima a janelas em casas ou apartamentos. Segundo a tradição chinesa, quando a pilea fica muito vigorosa dentro de casa, é sinal de que o dinheiro está a caminho.

Peperomia Burgundy – Foto: Adobe Stock

Peperomia Burgundy

As folhas têm bordas assimétricas e formato levemente espiralado. A parte superior lembra o toque do veludo e tem coloração bem escura, já a inferior tem um tom mais puxado para o vinho. Ela gosta de viver em meia sombra e sempre bem úmida.

Monstera borsigiana Variegata – Foto: Adobe Stock

Monstera borsigiana Variegata

Descrita como “a Costela de Adão dos colecionadores”, ela é uma mutação e por isso é mais difícil de encontrar. Algumas mutantes não têm clorofila, e por isso ela é toda manchada de branco, como se fosse tinta, embora a cor seja natural. Gosta bastante de luz indireta, pois as regiões sem clorofila precisam ser compensadas pelas que possuem, e de rega diária.

Caládio – Foto: Adobe Stock

Caládio

Tem folhas grandes com tons de verde, vermelho, rosa e branco. Devem ser cultivados sob luminosidade difusa, pleno sol ou meia-sombra, de acordo com a variedade, em solo fértil, leve e enriquecido com matéria orgânica. O caládio aprecia a umidade, mas não tolera o encharcamento, por isso as regas devem ser regulares. Eles se multiplicam pela separação dos bulbos quando a planta entra em repouso.

Begônia Maculata – Foto: Adobe Stock

Begônia Maculata

Queridinha nas redes sociais, ela tem folhas verdes alongadas, assimétricas e com pequenas bolinhas brancas na parte frontal que marcam sua identidade e a transformam em decoração. Planta de meia sombra, ela precisa de terra sempre úmida.

Cróton – Foto: Adobe Stock

Cróton

Apelidada de “folha-imperial”, cróton está entre as plantas mais versáteis para cultivar dentro de casa e no jardim. Chama a atenção pela variedade de tonalidades nas folhas, vermelhas, amarelas, roxas e até cor-de-rosa. Existem pelo menos seis tipos de crótons com diferentes e marcantes características.

Hoya Kerrii – Foto: Adobe Stock

Hoya Kerrii

Essa espécie de trepadeira suculenta chama atenção por ter formato de coração. Também é chamada de flor-de-cera ou cacto-coração. Se demorar para florescer não se assuste, pois o crescimento dela realmente é lento. Ela deve permanecer sob meia luz e ter poucas regas.