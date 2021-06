Customização com pastilhas: ideias e inspirações

Na hora de escolher os revestimentos que vão personalizar pisos e paredes da casa inteira, do hall de entrada às áreas sociais, cozinhas, banheiros e varandas, sempre é possível imprimir o estilo próprio dos moradores por meio de detalhes que fazem muita diferença. A customização dos acabamentos, por meio da criação de desenhos ou diferentes paginações com pastilhas de porcelana, é uma tendência que veio para ficar. A Cerâmica Atlas apresenta inspirações e dicas sobre o assunto.

Quem compra as pastilhas em butiques especializadas pode perceber que elas vêm reunidas por pontos de cola, como o sistema Drop-System, formando placas e, assim, agilizando a instalação em pisos e paredes. A customização consiste em ‘desmontar’ a placa, depois do projeto bem definido, e retirar as pastilhas para um trabalho artesanal, em que elas serão colocadas uma a uma até formar um desenho específico. Para que o resultado fique conforme o desejado, o ideal é buscar profissionais especializados e experientes nesse tipo de serviço manual.

Customização com pastilhas

Neste banheiro projetado pela Palladino Arquitetura, que resgata vários elementos de memória afetiva, o destaque na paginação dos revestimentos, caso das pastilhas de porcelana hexagonais no piso, da Cerâmica Atlas, rouba a cena.

Formatos de pastilhas

O hexagonal é um dos mais usados para a customização, em razão de sua estética que remete à memória afetiva, mas os demais formatos quadrados também são bem-vindos, basta deixar a imaginação fluir.

O importante é misturar cores que formem um contraste entre si e eleger a superfície que vai receber o desenho – há quem prefira criar somente alguns detalhes em paredes ou pisos, mas também existem projetos que espalham o desenho por todo o ambiente.

Mistura de pastilhas na composição

Apostando na força das pastilhas, revestimento que acompanha a história da arquitetura brasileira e nunca sai de moda, a Cerâmica Atlas apresenta como inspiração os desenhos que misturam as pastilhas Barents e Melissa, além do trio de pastilhas Inox, Barents e Flox, sempre no tamanho de 2,65 cm. Mas é possível criar desenhos com o portfólio formado por 8 cores, vendidas a pronta entrega em lojas especializadas.

Bem-vindas em pisos e paredes, as placas medem 30,8 x 29,1 cm, para que sejam desmontadas depois para a criação dos desenhos e paginações desejados. Espaços como banheiros, varandas e cozinhas são os preferidos para esse tipo de personalização, mas é possível incluir desde detalhes até grandes desenhos geométricos em todos os ambientes da casa, basta definir a composição de pisos e paredes (até bancadas), conforme o estilo do projeto!

na segunda composição estão as pastilhas de porcelana Melissa e Barents

a terceira composição com as pastilhas 5x5cm Turks e Barents

Na primeira composição, o trio de pastilhas de porcelana hexagonais Inox, Barents e Flox

Cuidados essenciais na instalação

Para uma instalação perfeita, tanto das pastilhas hexagonais como das quadradas, alguns cuidados são essenciais. Primeiro, vale se certificar de que a superfície a ser revestida esteja limpa, seca, plana e pronta para receber a aplicação das pastilhas. Depois é hora de aplicar a argamassa com uma espátula de silicone no local, em seguida basta dispor a placa que vai estar rígida, sempre usando espaçadores para garantir a homogeneidade dos revestimentos em paredes ou pisos. Dessa forma, será possível conseguir alinhar perfeitamente as pastilhas sem que elas “escorram” e se desalinhem.

No hall de entrada, as pastilhas de porcelana Barents e Flox, da Cerâmica Atlas, compõem as delicadas flores, enquanto o modelo Inox forra a parede por completo

No cantinho de bar e café, os desenhos customizados usam as pastilhas Melissa na parede com o modelo Barents

Pastilhas quadradas proporcionam desenhos incríveis em paredes e pisos. Neste ambiente há os modelos Turks e Barrents da Cerâmica Atlas

Na sequência, chegou a vez de retirar o excesso de argamassa com pano ou esponja limpa a fim de facilitar a aplicação posterior do rejunte. Por fim, rejunte as peças utilizando uma desempenadeira de borracha e espalhe o rejunte preenchendo as juntas entre as pastilhas. Após 40 minutos, faça o acabamento com uma esponja levemente umedecida e dê o acabamento final de limpeza utilizando pano limpo. Muito importante é seguir a recomendação do fabricante de argamassa e rejunte respeitando as características de utilização dos produtos.